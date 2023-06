Mosbach oder Wacker Gotha II? Ein Endspiel ohne klaren Favoriten

Mosbach/Gotha. Das Kreispokal-Endspiel zwischen den Fußball-Kreisoberligisten Mosbacher SV und Wacker Gotha II in Tiefenort verspricht Spannung.

Mit einem gemeinsamen Grillabend schwor Silko Fischer seine Jungs am Freitagabend auf den Saisonhöhepunkt ein. Nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisoberliga mit Platz fünf in der Endabrechnung gilt es diesen Sonntag ein letztes Mal, alle Reserven zu mobilisieren. Denn ab 15.30 Uhr treffen die Mosbacher in Tiefenort im Rahmen des Kreispokal-Finales auf die Zweite des FSV Wacker Gotha und wollen ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Im Vergleich zu 2022, als man in Remstädt als Favorit gegen den damaligen Kreisligisten Gerstungen angetreten war und mit 4:2 siegte, haben sich diesmal die Vorzeichen geändert. Wacker II ist Ligakonkurrent, schloss die Saison aus Aufsteiger mit einem starken dritten Platz ab und hat immer die Option, sich mit Spielern aus der Ersten zu verstärken. „Man könnte denken, es wäre leichter ranzugehen, weil wir die Erfahrung aus dem letzten Jahr haben. Aber das wird ein komplett anderes Spiel, auch weil wir sie kennen. Wir sind aufgeregt und freuen uns auf die Atmosphäre. Als Favorit sehe ich uns nicht wirklich“, sagt Mosbachs Trainer Silko Fischer.

Personelle Engpässe bereiten Sorgen

Ihm bereiten die personellen Engpässe Sorgen. Klar ist, dass Kapitän Andy von Roda wegen seines Kreuzbandrisses ausfällt. Weitere Spieler müssen passen, zuletzt erwischte es in Unterbreizbach Mike Zimmermann. Er trug eine Schultereckgelenksprengung davon. Fischer macht keinen Hehl daraus, dass die vielen Blessuren – zumeist muskuläre Sachen – auch ein Tribut an die lange Saison sind. „30 Spieltage in der Liga, kaum ein freies Wochenende – da muss sich der KFA Gedanken machen. Zuletzt hatten wir in 16 Tagen fünf Spiele, da geht die Misere los. Auf so eine Belastung sind die Muskeln von Hobbyspielern nicht ausgelegt“, sagt er.

Und trotzdem überwiegt die Vorfreude auf das Duell. „Die Bank wird schon voll. Außerdem bin ich seit 2007 bei der Truppe, da brauchst du keinen mehr zu motivieren. Nach der Ansprache sind alle heiß, und die Moral und der Wille ist noch mal höher“, so der MSV-Coach. Sein Gegenüber Richard Kirchner blickt ebenfalls gespannt auf den Sonntag und pflichtet Fischer, was die Belastung angeht, bei. „Der Kopf ist irgendwann leer, wenn man immer unter Druck spielt. Wir sind froh, wenn die Saison vorbei ist, aber würden natürlich gerne den Pott holen“, sagt Kirchner, der einen möglichen Sieg im Kaffeetälchen als „Krönung unserer Arbeit, die seit fünf Jahren stattfindet“, sehen würde.

Unterstützung aus der Ersten

Dank seines breiten Kaders, nur hinter zwei Spielern steht noch ein kleines Fragezeichen, hat der 38-Jährige die Qual der Wahl. Toptorjäger Franz Fiedler wurde am letzten Spieltag geschont, um nicht in Gefahr einer Gelbsperre zu laufen. Zudem wird es Unterstützung aus der Ersten geben. Wen der Trainer letztlich auf das Feld schickt, „entscheidet sich auch ein wenig nach Bauchgefühl“, betont er.

Da beide Teams in der Liga je einen Sieg feierten – Gotha siegte daheim 2:0 und verlor in Mosbach 1:5 – ist die Favoritenfrage sehr offen. „Mosbach ist spielerisch eine super Truppe und steht zurecht dort, wo sie ist. Wir sind die Neuen am Tisch“, lobt Kirchner den Kontrahenten. Klar ist aber auch: So schnell dürfte die Chance, den Pokal zu gewinnen, nicht wiederkommen. Auch das dürfte er seiner Mannschaft sicherlich mit auf den Weg geben.