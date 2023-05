Moßbach spielt am Mittwochabend

Moßbach. Die Herzog-Elf empfängt in der Fußball-Kreisoberliga das Team aus Jena-Lobeda.

Bevor sich auch die spielenden Fußball-Männer am Donnerstag auf die eine oder andere Wanderschaft begeben, empfängt Kreisoberligist SV Moßbach am Mittwochabend in einer Nachholepartie den SV Lobeda 77 aus Jena.

Anstoß ist um 18.45 Uhr auf dem Moßbacher Sportplatz. Während sich die Herzog-Elf inzwischen bis auf Tabellenplatz vier vorarbeiten konnte, befindet sich Lobeda mit 27 Punkten als Neunter im Mittelfeld der Liga.

Das Hinspiel gewann der SVM in Jena mit 3:0.