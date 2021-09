Mühlhäuser Basketballer feiern ungefährdeten Heimsieg

Mühlhausen. BBC Mühlhausen hat im Heimspiel gegen Science City Jena III keine Probleme. Am Wochenende geht es nach Erfurt.

Die Mühlhäuser Oberliga-Basketballer um Martin Wilimzig (im Bild) konnten nach der langen Pause gleich am ersten Spieltag der neuen Saison einen souveränen Heimsieg einfahren. Trotz einiger verletzter Akteure besaß die Mannschaft genügend Qualität, um gegen Science City Jena III beim 84:49 die Nase vorn zu haben. Der Vorsprung von 50:20 zur Halbzeit bedeutete praktisch die Vorentscheidung. Bester Werfer war Marcus Kästner mit 34 Punkten. Am Samstag steht für den BBC Mühlhausen das Auswärtsspiel beim BC Erfurt III an.

