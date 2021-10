Nach der Pause (auf)gedreht – THC-Talente siegen im Doppelpack

Bad Langensalza/Erfurt. Handball: Der weibliche Nachwuchs des Thüringer HC bleibt in der Erfolgsspur. Dabei sah es für die A-Jugend in der Bundesliga anfangs überhaupt nicht danach aus.

In der Handball-Bundesliga der weiblichen A-Jugend feierte der Thüringer HC mit 28:26 (13:15) gegen die HSG Bensheim/Auerbach seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel. Beste Werferin der Gastgeberinnen war mit acht Treffern Lucy Gündel.

In der ersten Halbzeit sah es nicht nach einem Heimsieg des THC aus. Über das 5:8 (15.) gerieten die Thüringerinnen mit 7:12 in Rückstand. Diesen konnten sie dank verbesserter Abwehr und schnellem Spiel nach vorn bis zur Halbzeit auf 13:15 verkürzen. Doch als die THC-Talente abermals mit vier Toren zurücklagen, musste Trainerin Lydia Jakubisova eine Auszeit nehmen. Diese zeigte Wirkung: Mit hohem Tempo und endlich mehr Kampfgeist steigerte sich die Heimmannschaft, Jette Dudda erzielte in der 43. Minute den 20:20-Ausgleich. Die Gäste zeigten nun Nerven, acht Minuten vor dem Schlusspfiff baute Sarah Kupke mit ihrem Treffer die Führung auf 26:22 aus. Die zwei Zeitstrafen in der Schlussphase kompensierte der THC mit einer geschlossener Abwehrleistung und sicherte sich so den 28:26-Heimsieg.

Auch die B-Juniorinnen des THC feierten einen Heimsieg. Durch das 30:21 (15:10) gegen den SV Halle-Neustadt bleibt das Team von Trainer Ruben Arnold in der Regionalliga Nord-Ost nach vier Spielen ungeschlagen Zweiter. Garantinnen für den klaren Erfolg waren Alea Mattig mit elf und Johanne Hobbensiefken mit zehn Treffern.