Nach Stolperstart verlieren die Wölfe Erfurt das Topspiel in Saalfeld

Saalfeld. Die Wölfe Erfurt verlieren in der Handball-Landesliga bei der HSG Saalfeld/Könitz 27:31 und sind nun Zweiter. Trainer Alexander Koke ist dennoch mit der Einstellung seiner Jungs zufrieden. Seine Analyse:

Da ist es passiert. Am vierten Spieltag der Handball-Landesliga mussten sich die Wölfe Erfurt im Spitzenspiel bei der HSG Saalfeld/Könitz 27:31 geschlagen geben und haben dadurch die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Die Gastgeber sind damit nun alleiniger ungeschlagener Tabellenführer und haben den Sieg freilich gebührend gefeiert. „Wir waren einfach nicht reif genug. Saalfeld spielt seit einigen Jahren zusammen, wir haben uns neu gegründet. Außerdem wissen wir, wo wie herkommen. Der Sieg für Saalfeld geht völlig in Ordnung. Aber mich freut es sehr, dass die Jungs bis wahrlich zur letzten Sekunde um jeden Ball gekämpft und sich nie aufgegeben haben. Diese Niederlage wirft uns keinesfalls um. Wir wissen das sehr gut einzuordnen und werden daraus viel lernen“, analysierte einen Tag nach dem Dämpfer Wölfe-Trainer Alexander Koke. Aufbauende Worten gab er nach der Niederlage seinen Jungs mit, die sich dieses Topspiel verdient hatten und „ein Beweis dafür ist, dass wir bisher gute Arbeit geleistet haben.“

Seine Jungs verschliefen den Start vor prächtiger Kulisse und so manchem Schlachtenbummler völlig. Die Gastgeber führten nach vier Minuten bereits 4:0, was Koke zu seiner ersten Auszeit zwang. Erst danach gelang Michael Rehtanz der erste Treffer. Aber Saalfeld ließ sich keinesfalls verunsichern und spielte seinen Stiefel konsequent herunter. Erfurt versuchte alles, um heranzukommen - es gelang aber nicht. Das hatte mehrere Gründe: zum einen wurden teils viele technische Fehler produziert und so die Bälle hergeschenkt. Das spielte den Gastgebern in die Karten, die ihr schnelles Umschaltspiel gut umsetzen konnten. Allein sieben Kontertreffer waren gar nicht nach dem Geschmack des Erfurter Trainers im ersten Durchgang. Weiterhin war Saalfelds Torwart in Bestform und nahm so manchen freien Ball weg, was die Gäste regelrecht zermürbte und verzweifeln ließ. So gingen die Wölfe mit einem 13:19-Rückstand in die Pause, ein Pfund aber keine Vorentscheidung. In den ersten beiden Spielen gab es über die gesamten Spielzeit nur 18 bzw. 17 Gegentreffer. Das verdeutlicht zum einen die Offensivkraft Saalfelds und zum anderen die wackelnde Defensive Erfurts an diesem Samstag.

Sebastian Ley war mit sechs Treffern erfolgreichster Gästespieler. Foto: Sebastian Fernschild

„In der Halbzeit haben wir alles ruhig analysiert. Die Jungs sind zudem selbstkritisch mit sich umgegangen. Wir haben es dann besser gemacht und die zweite Halbzeit gewonnen“, so Koke weiter, der mit der Einstellung seiner Mannschaft völlig zufrieden war und stolz auf das Team ist.

Aber auch im zweiten Durchgang kamen die Gäste nie mehr gefährlich ran. Saalfeld verwaltete den Vorsprung und Erfurt rieb sich auf. Als es zwischenzeitlich gar sieben Tore Unterschied waren, bahnte sich schlimmes an. Aber die in diesem Jahr neu gegründeten Wölfe Erfurt gaben sich nie auf und kamen bis auf vier Tore heran. Eben genau diese vier Tore, die sie zum Anfang verschlafen haben. Mehr war nicht drin und nicht möglich.

Nun haben die Erfurter ein Wochenende spielfrei, was Trainer Alexander Koke als sehr willkommen ansieht, um sich bestens auf das kommende Heimspiel gegen den VfB TM Mühlhausen II vorzubereiten: „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Diese Niederlage hat uns viele Erkenntnisse gegeben.“