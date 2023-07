Nächster Zugang für SC Heiligenstadt: Abwehrspieler Dioum Abdoul Aziz kommt von Grün-Weiß Siemerode

Heiligenstadt. Der Fußball-Thüringenligist SC Heiligenstadt holt den nächsten Neuen: Der ist im Eichsfeld bekannt – vor allem für seine Kopfballstärke.

In Sachen Neuverpflichtungen geht es bei Fußball-Thüringenligist SC Heiligenstadt (SCH) Schlag auf Schlag. Nachdem die Eichsfelder, die an diesem Montag wieder ins Training einsteigen werden, mit Robin Vogt (SG Struth) und Vincent Michalek (SG Birkungen) bereits zwei junge Offensivkräfte geholt hatten, stößt nun ein Defensivspezialist dazu.

Dioum Abdoul Aziz kommt von Landesklässler SV Grün-Weiß Siemerode und ist vor allem für seine Kopfballstärke bekannt.

Kopfballstark und physisch präsent

Der 31-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld agieren und überzeugte in Siemerode als jahrelanger Leistungsträger nicht nur durch seine Torgefährlichkeit, sondern auch durch seine große physische Präsenz auf dem Platz.

„Dioum ist nicht nur ein Spieler, der auf dem Platz überzeugt, sondern er ist auch eine wahre Mentalitätsgröße. Sein Einsatz im Spiel ist bewundernswert. Wir haben uns mit ihm bereits seit längerer Zeit intensiv beschäftigt und sind begeistert, dass der Transfer nun endlich geklappt hat“, erklärt SCH-Sportdirektor Marc Werner.

Der Spanier soll dabei helfen, die Anzahl der Gegentore zu verringern. In der gerade zu Ende gegangenen Serie kassierten die Kurstädter, die auf Platz acht landeten, in 30 Partien 63 Gegentore – zu viel, um in der Thüringenliga eine bessere Rolle spielen zu können.