Neuer Lehrgang für Schiedsrichteranwärter

Jena. Bedarf an Referees ist gestiegen. Der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss im KFA Jena-Saale-Orla bietet den Vereinen Kurse an.

Die Suche nach Schiedsrichtern ist nicht neu. Durch Corona ist sie aber akuter denn je. Nach langer Anlaufzeit möchte der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss (KSA) im KFA Jena-Saale-Orla auf eine anstehende Schiedsrichterausbildung hinweisen. „Wir hoffen wie immer auf eine große Teilnehmerzahl, die in diesem Jahr besonders wichtig wäre! Die Pandemie hat auch uns getroffen, sodass in den letzten Wochen einige Schiedsrichter aus den unterschiedlichsten Gründen aufgehört haben“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Tarik El-Hallag aus Jena betrübt.

Er muss leider darauf verweisen, dass Spiele in dieser Saison nicht in allen Spiel- und Altersklassen so mit Referees besetzt werden können, wie es die Vereine gewohnt sind. Umso mehr hofft der Schieri-Chef, dass die Verein kräftig die Werbetrommel für eine Tätigkeit als Referee rühren.

Vor allem aber sollten die Vereine Interesse daran haben, geeignete Sportfreunde mit Blick auf das Schieri-Soll zu entsenden, da es ab diesem Spieljahr wieder Sanktionen gegen Vereine geben wird, die die Auflagen – für jede Großfeldmannschaft ist ein Schiedsrichter zu stellen – nicht erfüllen. Mit Neuausbildungen könnten Vereine ihr Defizit korrigieren.

Diese Termine bietet der KSA an: 23. September und 24. September, jeweils 17 bis 21 Uhr Schott-Sportplatz Oberaue Jena (unter Vorbehalt), 25. September und 26. September, jeweils 8 bis 12 Uhr Pößneck, Rosentalhalle; 1. Oktober, 17 bis 21 Uhr (Lauftest) und 12. November, 17 bis 21 Uhr.

Anmeldung im Internet unter: kfa-jena-saale-orla.de

