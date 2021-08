Neustadt empfängt Schott Jena

SV Schott Jena II (rot) und SV Blau-Weiß Neustadt/Orla sind Dauerrivalen, so wie hier beim 0:2 in Jena vergangenes Jahr. (Archivfoto)

Neustadt/Orla. Fußball, Landesklasse: SV Blau Weiß Neustadt (Orla) hat SV Schott Jena II zu Gast. Die Favoritenrolle ist klar.

Am Samstag ist Heimspielauftakt für die blau-weißen Fußballer auf der roten Erde in Neustadt. Erster Gast wird die Verbandsligareserve des SV Schott Jena sein. Das Team von Trainer Ronald Linß hat ihren Ligaauftakt gegen Blau-Weiß Niederpöllnitz mit 2:3 verpatzt.

Seit ihrer Ehrenrunde in der Kreisoberliga 2017/18 kratzen die Glaswerker konstant an den unteren Rängen der Liga. Trotzdem sollte man die Jenaer nicht unterschätzen, warnt Neustadts Trainer René Grüttner. Die Bilanz der Spiele gegeneinander sieht die Orlastädter klar in der Favoritenrolle. In acht Vergleichen gingen die Blau-Weißen siebenmal als Sieger hervor.

2018 letzter Jenaer Sieg gegen Neustadt

Dennoch konnten die Glaswerker ausgerechnet auswärts den einzigen Sieg einfahren, am 10. November 2018. Beim damaligen 3:2 waren mit Maximilian Zeller, Christian Czuppon, Sebastian Poßner und Patrick Niebiossa vier Jenaer dabei, die auch diesmal im Kader stehen.

Bei den Neustädtern sind es sogar noch fünf aktive Spieler aus der damaligen Mannschaft. Wie haben die Neustädter das 1:1 vom letzten Samstag zum Ligaauftakt in Zwätzen verkraftet? Kann Trainer Grüttner die Köpfe freibekommen?

Personell kann der Coach zumindest auf einen großen Kader bauen. Innenverteidiger Steven Simon will „die richtige Reaktion zeigen und vor dem heimischen Publikum den ersten Dreier einfahren“. Schiedsrichter Kay Thieme aus Erfurt leitet die Partie.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt (Orla) – SV Schott Jena II, Samstag, 15 Uhr, Sportplatz „Rote Erde“