Neustadt ist Gastgeber bei Hallenfußball-Serie

Neustadt. Die Nachwuchs-Hallenlandesmeisterschaften im Fußball finden innerhalb eines Monats in fünf Hallen statt.

Die Nachwuchs-Hallenlandesmeisterschaften werden diese Saison vom 6. Januar bis 5. Februar in fünf Hallen ausgetragen. Der Jugendausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes teilte dies entsprechend ein.

Die Vorrunden werden in Bad Salzungen, Meiningen und Neustadt/Orla ausgetragen. Die Endrunden finden in Elxleben und Heringen statt. In der Orlastadt werden dementsprechend am 6. Januar die Vorrundengruppe B und C bei den C-Junioren, am 7. Januar Gruppe B und C bei den D-Junioren sowie am 13. Januar die gleichen Gruppen bei den B-Junioren und am 14. Januar bei den A-Junioren gespielt.

Neben des SV Blau-Weiß Neustadt/Orla sind aus dem Landkreis auch Teams des KFA Jena-Saale-Orla mit dabei.