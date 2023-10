Neustadt siegt im Spitzenspiel, Oettersdorf mit Last-Minute-Erfolg

Zu diesen Ergebnissen kam es in der Fußball-Kreisliga:

Kreisliga: SV Gräfenwarth – LSV 49 Oettersdorf 0:1 (0:0)

Eine an Höhepunkten arme Partie hätte keinen Sieger verdient gehabt. Dass es doch einen gab, lag an einen Abwehrfehler der Platzherren, der durch den eingewechselten Gräfe kurz vor Schluss bestraft wurde. Zuvor hatten beide Mannschaften ihre wenigen guten Momente in der Anfangsphase, als auf SVG-Seite Spirlea die Latte traf und Orshak den Abschluss verpasste und auf LSV-Seite Seifert zweimal an Torwart Hanus scheiterte.

FSV Hirschberg – Bodelwitzer SV 6:1 (4:0)

Gegen den Aufsteiger kam der spielbestimmende FSV zu einem verdienten Sieg. Mohr, Eck per Doppelpack und Gerloff schossen eine klare Führung heraus. Torgefährlicher waren die Saalestädter, die durch Mahmood und Kad weitere Treffer nachlegten. Der Gast kam zwischendurch durch Hercher zum Ehrentreffer, Schönijahn verschoss zudem einen Strafstoß.

TSV 1898 Oppurg – FSV Orlatal Langenorla II 1:0 Abbruch

Aufgrund einer Vielzahl von verletzten Spielern und der Landespokal-Begegnung der ersten Mannschaft beim TSV Motor Gispersleben, konnte die Zweite in Oppurg lediglich sieben Spieler aufbieten. Da sich nach zehn Minuten ein weiterer Akteur verletzte, brach der Schiedsrichter die Partie ab. Zu diesem Zeitpunkt führten die Oppurger durch einen Treffer von Andrejczuk mit 1:0.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – SG TSV 1860 Ranis 1:0 (1:0)

Es war nicht nur ein Spiel Zweiter gegen Erster, sondern auch eins der Torjäger Lindig und Ludwig auf Raniser und Weise beziehungsweise Opel auf Neustädter Seite. In einer kampfbetonten Partie erzielte Grau im Nachsetzen den Siegtreffer (10.), nachdem Käpnick nach einem Freistoß an Torwart Korn scheiterte. Im zweiten Abschnitt ließen die Platzherren drei Chancen ungenutzt, sodass die Partie bis zum Schluss spannend blieb. Mit diesem Dreier schloss Neustadt II zu den Gästen nach Punkten in der Tabelle auf.

Kreisklasse Hof Frauen: FC Döbraberg – SG Berg/Tanna 0:5 (0:3)

Eine starke Gäste-Mannschaft konnte sich in der Höhe verdient durchsetzen. Die Spielgemeinschaft drückte früh aufs Tempo und ging durch Franziska Hofmann in Führung. Als Johanna Picker per Abpraller und nach Doppelpass mit Michelle Buse einen Doppelpack folgen ließ, war der Grundstein für diesen Dreier gelegt. Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielgeschehen wenig. Petra Wendler und Julia Weiß münzten die Überlegenheit in zwei weitere Treffer um. Getrübt wurde der Sieg durch die Verletzung von Michelle Buse.