Neustadt verschenkt Sieg in der Nachspielzeit

Neustadt/Orla. Fußball Landesklasse: Trotz Überzahl und 2:0-Führung reicht es für Blau-Weiß nur zu einem 2:2 gegen Motor Zeulenroda.

Derbyzeit an der Orla. Zu Gast bei den Blau-Weißen war der FC Motor Zeulenroda. Das letzte Aufeinandertreffen lag pandemiebedingt fast auf den Tag zwei Jahre zurück. Und wie sich die Dinge gleichen, Schiedsrichter Dominique Reise leitete damals wie heute die Begegnung. Neustadts Trainer René Grüttner hatte sein Team auf einen kampfstarken, robusten Gegner eingestellt.

Auswärts waren die Zeulenrodaer noch ohne Punktgewinn mit 17 Gegentoren und nur vier eigenen Treffern. Es dauerte eine Weile, ehe die Gäste den Weg in die Neustädter Tornähe fanden, Piegholdts Schuss aus der zweiten Reihe nimmt der junge Neustädter Torhüter Risch auf. Im Gegenzug die überfällige Führung der Blau-Weißen, als sich Maxim Engler auf der linken Seite durchsetzte und in den Rücken der Abwehr Kern bediente, der ins lange Eck traf (30.).

Zur Halbzeit scheinbar alles klar

In der 36. Minute steckte der Torschütze des ersten Treffers den Ball in die Schnittstelle zu Dawid Michniewicz durch, der überlegt den Ball zum 2:0 ins Tor beförderte. Nach Wiederanpfiff kam Zeulenroda besser ins Spiel, was auch an der passiven Spielweise der Hausherren lag.

So schnappte sich Pham den Ball an der Mittellinie, marschierte unbehelligt bis zur Strafraumgrenze und schloss mit einem sattem Schuss ins Gehäuse zum Anschlusstreffer ab (56.). Als Müller nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot das Spielfeld verlassen musste, war die Neustädter Hoffnung groß, einen Dreier einzufahren. Man ließ die Gäste kommen und die sich ergebenden Kontermöglichkeiten häuften sich.

Strafstoß rettet Zeulenroda einen Punkt

Aber die Neustädter Überzahl brachte nicht die erhoffte Sicherheit ins Spiel des Gastgebers. Und so kam, was kommen musste: In der Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter nach einem plumpen Abwehrversuch von Badermann im Neustädter Strafraum auf den Punkt.

Kotlinsky ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und markierte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer per Strafstoß (93.). Ein Remis als Punktverlust für die Orlastädter.