Neustädterin Anette Büchner holt Gold bei Landesmeisterschaft

Eisenach. Beim 5000-Meter-Bahnlauf kommen zwei weitere Orlastädter aufs Podest. Marcel Krieghoff läuft allen davon.

Am ersten Maiwochenende wurden im Rahmen des 11. Frühjahrsmeetings des Eisenacher Leichtathletik Vereins im Wartburgstadion die Thüringer Landesmeisterschaften im 5000-Meter-Bahnlauf ausgetragen.

Für den TSV 1887 Germania Neustadt/Orla gingen drei erfahrene Läufer an den Start. Bei den Titelkämpfen gelang es Anette Büchner in der Altersklasse Seniorinnen W55, mit einer Zeit von 27:59 Minuten den Landesmeistertitel nach Hause in die Orlastadt zu nehmen.

Auch ihre mitgereisten Vereinskollegen Gunter Schudeja und Ehemann Kurt Büchner erkämpften sich an diesem Tag Medaillen.

Kurt Büchner in höchster Altersklasse

Schudeja gewann in der Altersklasse Senioren M50 nach einer sehr guten Laufleistung die Silbermedaille in 18:24 Minuten. Besser war nur Jürgen Löschner vom SV Blau-Weiß Bürgel, der bereits nach 18:20 min ins Ziel lief.

Kurt Büchner belegte in der Altersklasse Senioren M80 in 38:23 min ebenfalls den zweiten Platz und musste sich damit lediglich Hartmut Erdmann (1. SC Heiligenstadt) in 26:23 min geschlagen geben. Zum Vergleich: Die beste Zeit des Wettbewerbs konnte Top-Läufer Marcel Krieghoff in der M35 mit 16:11 Minuten vorweisen.