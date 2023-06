Niederlage für Grün-Weiß Stadtroda gegen Blau-Weiß Niederpöllnitz

Stadtroda. Die bisher auswärts so harmlosen Fußballer des SV Blau-Weiß Niederpöllnitz haben am Sonnabend im Roda-Stadion in Stadtroda ihren ersten Dreier in der Fremde gelandet.

Die bisher auswärts so harmlosen Fußballer des SV Blau-Weiß Niederpöllnitz haben am Sonnabend im Roda-Stadion in Stadtroda ihren ersten Dreier in der Fremde gelandet. Spielertrainer Marcel Peters wurde mit seinem Tor zum 2:1 (79.) zum Matchwinner. Davor hatte Dominic Nitzsche nach 24 Minuten getroffen. Nitzsche hatte Glück bei seinem Kopfball: Der Ball krachte zuerst an das Aluminium, von dort traf er auf den Körper von Stadtrodas Torwart Niklas Padutsch – und dann rollte er über die Linie. Dem Ausgleich von Max Peisker nach 39 Minuten ging indes ein Torwartfehler voraus. Der Niederpöllnitzer Keeper dachte offenbar, der Ball geht ins Toraus. Mitnichten: Er kullerte ins Tor.