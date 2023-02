Offene Rechnung für die Blue Volleys Gotha in Kriftel

Gotha. Der Volleyball-Zweitligist möchte in Hessen den vierten Sieg in Folge einfahren, muss sich aber auf einen starken Angreifer gefasst machen.

In der 2. Volleyball-Bundesliga treten die Blue Volleys Gotha am Sonntag bei der TuS Kriftel an und wollen dort die Hinspielniederlage gegen die Hessen vergessen machen. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Es war eine bittere Niederlage, die die Gothaer im Hinspiel zu Hause gegen die Turn-und Sportgemeinde von 1884 einstecken mussten. Nach 2:0 Satzführung stand es am Ende 3:2 für die Gäste. Deshalb haben sich die Blue Volleys fest vorgenommen, es am Sonntag besser zu machen und möglichst mit einem Sieg aus dem Nachbarbundesland zurückzukehren, um die offene Rechnung zu begleichen. „Es wird eine schwere Aufgabe für uns. Wir müssen geduldig spielen aber auch konsequent sein, wenn sich uns Chancen bieten. Wir haben das Selbstvertrauen nach den guten Leistungen in den letzten Spielen, um in Kriftel erfolgreich zu sein“, sagte Gothas Trainer Jonas Kronseder zu den Aussichten vor der Begegnung.

Unglaubliche 52 Punkte geholt

In fast jedem Vorbericht der Gegner der TuS wird auf die Abwehrstärke der Kriftler hingewiesen. Die hat sich zu einem Markenzeichen der Mannschaft entwickelt und macht es jedem Kontrahenten schwer, einfache Punkte zu erzielen. Libero Florian Ruhm und sein Bruder Sebastian auf Außen/Annahme stehen maßgeblich für diese Stärke. Ein weiterer Schlüsselspieler der Gastgeber ist Diagonalangreifer Marius Büchi. Vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den TSV Mimmenhausen holte der 2,01 Meter große Angreifer, der enorm hoch abschlägt, den Berichten nach unglaubliche 52 Punkte für sein Team.

Für die Hausherren bringt das Wochenende einen Doppelspieltag, denn sie müssen am Sonnabend bereits gegen die Volley YoungStars aus Friedrichshafen antreten. Für die Gothaer, seit drei Spielen ungeschlagen, wird es am Sonntag darauf ankommen, sich unabhängig vom Gegner, auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Alle Spieler sind fit und wollen in den verbleibenden acht Saisonspielen noch einmal einen Angriff auf die vor den Gothaern liegenden Tabellenplätze wagen.