Ohratal II verliert Hinspiel zur Kreisoberliga-Relegation 0:1

Hohenkirchen. Ein Standard reicht den Gästen zum Erfolg. Bereits in einer Woche steigt das Rückspiel.

Hohen Aufwand betrieben, Chancen nicht genutzt und bestraft worden - so ließ sich das Hinspiel zur Kreisoberliga-Relegation aus Sicht des FSV Ohratal II beschreiben. Obwohl mit einigen Spielern aus dem Kader der Ersten bestückt, tat sich die Landesklasse-Reserve auf dem Platz in Hohenkirchen schwer. Das kleine Areal kam den wuchtigen und körperlich präsenten Gästen entgegen, die in der Abwehr zumeist resolut klärten.

Zunächst waren die Hausherren besser im Spiel. Türk traf zum 1:0, aber die Abseitsfahne ging hoch (10.), kurz darauf schoss Reinhold knapp flach vorbei (14.). Die beste Chance vergab Jarju, der völlig frei am guten Gästetorwart Rös scheiterte (31.). Umso überraschender die Gästeführung. Nach einer Ecke Kreutzmanns fühlte sich keiner für Simon zuständig, der völlig unbedrängt einköpfte (43.).

Spielerisch blieb das Duell auch im zweiten Durchgang durchwachsen. Viele lange Bälle und Zweikämpfe bestimmten die Szenerie, hinzu gesellten sich immer wieder kleine Fouls, die den Spielfluss hemmten. Leimbach stellte sich gut auf die langen Bälle ein und konterte mitunter gefährlich. Ein Abseitstor hätte die Begegnung wohl frühzeitig entschieden, zählte aber nicht.

Ohratal II spielte insgesamt zu umständlich, auch wenn es im Leimbacher Strafraum einige brenzlige Situationen gab. Letztlich prüfte aber nur Heun Rös per Fernschuss ernsthaft (75.) - insgesamt zu wenig für die Hausherren, welche nun im Rückspiel am 24. Juni unter Druck stehen, wollen sie den Aufstieg noch schaffen.