Ohratal scheitert vom Punkt – Fahner Höhe, Siebleben und Wacker Gotha weiter

Ohrdruf. Erste Runde im Landespokal ohne große Überraschungen.

Bitterer Nachmittag für den FSV Ohratal. Im Duell der Thüringenligisten unterlag der Hausherr, obwohl über weite Strecken klar überlegen, der Eintracht aus Sondershausen mit 3:4 nach Elfmeterschießen. In den regulären 120 Minuten war keiner Mannschaft ein Tor gelungen. Dies mussten sich vor allem die Ohrdrufer ankreiden, die mit ihren vielen Hochkarätern (Fittje, Vitolnieks) schluderten und die Gäste so im Spiel ließen. Diese hatten in der Verlängerung in Form von Meschidov sogar das 1:0 auf dem Fuß, doch scheiterte dieser per Lupfer an Torwart Knoll. Im Elfmeterschießen knallte Ohratals Schack den entscheidenden Versuch an die Latte und ließ so die Gäste jubeln. Kurios: Ende der ersten Halbzeit musste das Duell wegen Gewitters unterbrochen werden.

Ohne Probleme gestaltete hingegen Thüringenligist FC An der Fahner Höhe sein Gastspiel in Bad Lobenstein. Für das Team von Trainer Tobias Busse waren Machts (34.), Aliyev (75.), Schindler (81.) und Bärwolf (88.) erfolgreich.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Wacker Gotha und Siebleben. Gotha setzte sich dank Kehr und Fiedler (36./72) mit 2:0 in Steinbach-Hallenberg durch, Siebleben musste erst gar nicht ran, da Gegner Gospenroda am Freitagabend kurzfristig absagte.