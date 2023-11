Ohratal unterliegt im Aufsteigerduell - Fahner Höhe gewinnt Spitzenspiel

Ohrdruf. Im Thüringenligaduell gegen Neustadt sind die Ohrdrufer letztlich chancenlos. Dachwig macht Ansprüche für mehr geltend.

Der große Befreiungsschlag ist beim FSV Ohratal ausgeblieben. Im letzten Heimspiel des Jahres unterlag der Thüringenligist im Duell der Aufsteiger Neustadt/Orla verdient mit 0:2. Schon früh gingen die Gäste durch Moses Walther in Führung. Max Wildies rutschte weg, der Angreifer hatte freie Bahn und zeigte sich vor Torwart Julian Knoll eiskalt (3.). Überhaupt spielten die Gäste den besseren Ball und belohnten sich durch Elia-Abraham Walther, der Philip Ludewig im Laufduell abhängte und zum 0:2 einschob (40.). Nach der Pause verwaltete der Gast das Ergebnis und stand tief. Ohratal hatte nun ein deutliches Übergewicht, wusste daraus aber kein Kapital zu schlagen. Auf der Gegenseite musste man vor den Kontern Neustadts immer auf der Hut sein. So kamen die Gäste zum Auswärtssieg.

Einen selbigen feierte der FC An der Fahner Höhe durch ein 3:1 im Spitzenspiel in Schleiz. Früh ging Dachwig durch Paul Kirchner, der flach einschob, in Front (10.). Kurz nach der Pause erhöhte Emilio Heß per Kopfball nach Flanke von Maik Baumgarten (48.). Schleiz wehrte sich und verkürzte durch Sharod Adrian George, doch fast im Gegenzug stellte Baumgarten per Freistoß den alten Abstand wieder her (64./68.).

Landesklasse: Suhl - Wacker Gotha 0:4, Waltershausen - Borsch 0:2.