Olympiasieger Thomas Röhler nimmt Spende für ukrainische Sportler entgegen

Am Mittwoch überreichten Andrea Altmann (Leiterin des Hochschulsports des USV Jena, 2.v.r.), USV-Präsident Christoph Englert (3.v.r.) sowie USV-Geschäftsführer Thomas Fritsche (rechts) eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Soforthilfefonds für ukrainische Sportler des DOSB und der Deutschen Sporthilfe (DSH). Speerwurf-Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler (2.v.l.) nahm als offizieller Vertreter des DOSB besagte Spende entgegen. „Um Solidarität mit den vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern zu zeigen und diese auch aktiv zu unterstützen, haben wir unmittelbar nach dem Kriegsbeginn die 1-Euro-Spenden-Aktion ins Leben gerufen“, sagte Andrea Altmann, die sich von der Spendenbereitschaft sehr beeindruckt zeigte.