Oppurg und Triptis mit Dämpfern im Titelrennen

Neustadt/Orla. So verliefen die Spiele in der Fußball-Kreisliga und bei den Frauen mit hiesiger Beteiligung.

Kreisliga: SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Hirschberg 3:0 (2:0)

Obwohl die Blau-Weißen spielerisch keinen Glanz versprühten, konnten sie einen ungefährdeten Sieg einfahren. Kern erzielte mit einem Kopfball die Führung, die Talabidi noch vor der Pause ausbaute. Obwohl die Heimelf nach der Pause die Führung verwaltete, konnten dies die Saalestädter nicht nutzen und mussten durch Weise noch einen dritten Gegentreffer hinnehmen.

VfB 09 Pößneck II – SG SV Grün-Weiß Tanna 0:3 (0:1)

Nach der Niederlage gegen Neustadt fanden die Grün-Weißen in die Erfolgsspur zurück. Gegen defensive Platzherren gingen die Gäste nach knapp einer Viertelstunde durch Reinhardt in Führung. Der VfB konnte sich kaum gefährlich in Szene setzen. Die Kohl-Elf bestrafte die VfB-Fehler konsequent – wie beim 2:0, als eine direkte Ecke durch Woydt im Tor landete. Als Thrum im Nachsetzen erhöhte, war die Partie entschieden.

FSV Orlatal Langenorla II – TSV 1898 Oppurg 4:1 (0:0)

Im Titelkampf kassierten die Oppurger vor 152 Zuschauern einen herben Dämpfer. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte die Heimelf mehr vom Spiel, aber in Führung ging Oppurg in der zweiten Hälfte durch Plass (55.). Die Freude wehrte nur kurz, denn Aljirbi mit einer Einzelleistung und Müller per Freistoß drehten die Partie. Nachdem es in der Schlussphase auf beiden Seiten je eine Ampelkarte gab, sorgten Aljirbi und Ebert in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

SV Mossbach - SV Gräfenwarth 2:2 (1:0)

Im Duell der Tabellennachbarn gab es eine Punkteteilung, mit der beide Teams leben konnten. Die Platzherren gingen durch einen Strafstoß von Tittel in Führung. Die kampfstarken Gäste schlugen zurück und drehten die Partie. Zunächst markierte Beetz per Strafstoß den Ausgleich, ehe Zimmermann die Führung erzielte. Diese hielt nur zwei Minuten, ehe Bloche für die Wilfert-Elf den Endstand besorgte.

SG VfR Bad Lobenstein lll - FC Chemie Triptis 3:1 (2:1)

Die Platzherren setzten im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen, während die Gäste im Titelkampf einen Dämpfer kassierten. Die SG lauerte auf Konter und war dabei sehr effektiv. Mit dem ersten Angriff erzielte Krause die Führung. Danach drängte der Gast auf den Ausgleich, ließ aber beste Chancen liegen. Stattdessen erhöhte Goll auf 2:0. Hoffnung keimte für den FC auf, als Alshuweesheen der Anschluss gelang. Die Wende gelang der Staps-Elf allerdings nicht. Fuchs sorgte für die Entscheidung zugunsten der Bad Lobensteiner.

LSV 49 Oettersdorf- SG TSV 1860 Ranis 0:3 (0:0)

In einer kampfbetonten Partie konnten sich die Gäste verdient durchsetzen. Der LSV kam über Ansätze nicht hinaus. Dennoch hielt die Heimelf bis zur 50. Minute die Null, ehe Hahn aus dem Gefühl die Führung erzielte. Pechmann nach Freistoß und Lindig nach einem Konter sorgten für die Entscheidung.

Das in der Vorwoche ausgefallene Spiel des FC Chemoie Triptis gegen den LSV 49 Oettersdorf wurde mit 2:0 und drei Punkten für Triptis gewertet.

Frauen: SV Merkur Oelsnitz - SG SV Grün-Weiss Tanna 8:0 (3:0)

Tanna musste verletzungsbedingt auf einige Spielerinnen verzichten. Besonders im Spiel nach vorn merkte man das Fehlen und in der Defensive leistete sich die neu formierte Abwehr viele einfache Fehler. Dreifache Torschützin war Melanie Fichtner, ehe Julia Wollmann, Ina Zypro, Josephine Kuhn, Susan Pilz und Michelle Teumer das Ergebnis in die Höhe schraubten.