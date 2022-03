Der Ebersdorfer Thomas Kirst, hier in einer anderen Partie, hatte großen Anteil am 2:1-Sieg seiner Elf gegen Lehesten. (Archivfoto)

Oppurg verpatzt Rückrunden-Auftakt, Tanna siegt in Pößneck

Oppurg. So verliefen die ersten Punktspiele in der Fußball-Kreisliga, Staffel B. Es wurde zudem getestet.

TSV 1898 Oppurg – FC Chemie Triptis 1:5 (0:3)

Diesen Rückrundenauftakt haben sich die Oppurger ganz anders vorgestellt. Sie trafen auf eine geschlossene, zweikampfstarke Gäste-Mannschaft, die von Beginn an gut im Spiel war. Jäger verlängerte eine Ecke zu Franz, der die verdiente Führung erzielte (19.). Die Staps-Elf blieb dran, erhöhte durch Schulz auf 2:0, ehe Sieler kurz vor dem Wechsel mit einer direkten Ecke erfolgreich war. Von der Heimelf war wenig zu sehen. Stattdessen machte Triptis alles klar, als Reupsch nach starker Vorarbeit von Jäger den vierten Treffer markierte. Die Gäste setzten nach Jägers Steckpass durch Stöckel noch einen drauf. Erst als alles entschieden war, deutete Oppurg seine Gefährlichkeit an. Rein gelang aus 17 Metern der Ehrentreffer.

VfB 09 Pößneck II – SG SV Grün-Weiß Tanna 1:4 (0:3)

Die Grün-Weißen verteidigen mit einer starken Mannschaftsleistung nicht nur die Tabellenspitze, sondern bauen diese durch die Oppurger Niederlage sogar aus. Mann des Tages war Fiebig, dem vor der Pause ein Hattrick gelang. Die Kohl-Elf lag bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Führung. Zunächst traf Fiebig aus dem Gewühl heraus, bevor er zwei Minuten später von Golditz bedient wurde und per Kopf traf. Nach Vorlage von Rödel schlug er zum dritten Mal zu (24.). Davor und danach hatte auch der VfB seine Chancen, Tannas Torwart Degenkolb verhinderte mit starken Paraden den ersten VfB-Treffer. Mehr ließ die SG nicht zu, die in der 63. Minute eine weitere Duftmarke setzte. Schmidt traf nach Ecke aus dem Rückraum ins lange Eck, sah aber danach auch die Ampelkarte. Pößnecks Schmidt setzte sich wenig später auf der rechten Seite durch und seine Hereingabe verwandelte Leeg zum Ehrentreffer.

Alle anderen angesetzten Spiele der Kreisliga, Staffel B, sind ausgefallen.

Testspiele: SV 1990 Ebersdorf – SV Glückauf Lehesten 2:1 (2:0)

Die Ebersdorfer konnten vor den anstehenden Punktspielen mit einem verdienten Sieg noch einmal Selbstvertrauen danken. Die Platzherren gingen nach einem Steckpass von Kirst durch Schreck in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause war es wieder Kirst, der mit einem Schuss unter die Latte für den Halbzeitstand sorgte. Diesen Vorsprung gab der SV 1990 nicht mehr aus der Hand. Lehesten konnte kurz vor Schluss durch Heyder verkürzen.

SG VfR Bad Lobenstein III – 1. FC Höllental II 5:2 (2:2)

Bevor die Dritte der SG in der kommenden Woche ins Punktspielgeschehen eingreift, unterzog sie sich noch einem gelungenen Test. Vor der Pause gingen die Gäste allerdings zweimal in Führung, Lulic und Goll egalisierten jeweils. Im zweiten Abschnitt konnten sich die Platzherren mehr Vorteile erarbeiten und diese in Treffer ummünzen. Dabei war der Doppelschlag von Lulic und Becker nach knapp 70 Minuten vorentscheidend. Für den Endstand sorgte Kever (73.).