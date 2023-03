Orlatal düpiert Bad Lobensteins Reserve. Viele Tore in den Testspielen

Langenorla. So verliefen die Fußball-Begegnungen in der Kreisoberliga und Tests bei den Männern und Frauen.

FSV Orlatal Langenorla – SG VfR Bad Lobenstein II 8:2 (3:1)

Auch die Bad Lobensteiner Landesklasse-Reserve konnte den Orlataler Tor-Express nicht stoppen. Dabei hatten die Koseltaler den besseren Start und gingen durch Pech in Führung. Doch die Platzherren ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und zündeten ab der 10. Minute den Turbo. Vor allem das Trio Barth, Thurman und Künzel ragte heraus. Nachdem Künzel den ersten Akzent setzte, erzielte Thurmann den Ausgleich (13.). Die Reich-Elf übernahm die Kontrolle über die Partie, war torgefährlicher und erzielte durch Barth nach knapp einer halben Stunde das 2:1. Thurmann kurz vor und Barth kurz nach der Pause sorgten für eine Vorentscheidung. Danach stand die Partie ganz im Zeichen von Künzel, der vier weitere Treffer nachlegte. Es hätte noch schlimmer für die SG kommen können, aber Künzel und Thurmann scheiterten am Pfosten. Warchhold verkürzte per Strafstoß für die Gäste.

Die Spiele SV Jena-Zwätzen II – FSV Schleiz II und Moßbach gegen SV Lobeda 77 sind ausgefallen.

Testspiele Kreisliga: FC Chemie Triptis – TSV 1898 Oppurg 1:3 (0:2)

Mann des Spiels war Torjäger Rein, der alle drei Treffer für Oppurg erzielte. Die Führung schoss er mit einem direkten Freistoß, ehe Pernt nach einem Konter an FC-Keeper Voigtmann scheiterte. Bei den Chemikern verpasste Neupert knapp den Ausgleich. Stattdessen tanzte im Gegenzug Rein vier Triptiser aus und erhöhte auf 0:2. Als Jäger kurz nach Wiederanpfiff von der Strafraumgrenze der Anschluss gelang, war die Partie wieder offen. Rein sorgte mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung.

SG SV Hermsdorf II – SG SV Grün-Weiß Tanna 0:7 (0:5)

Durch eine gute Mannschaftsleistung konnten die Grün-Weißen einen verdienten Sieg einfahren. Der Gast benötigte etwas Anlaufzeit, die Hermsdorfer begannen druckvoller. Den Torreigen eröffnete Priesnitz mit einem Sonntagsschuss, der ebenso das 0:2 durch Schmidt vorbereitete. Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde Tanna dominanter und konnte die Vorteile in weitere Treffer durch Dietrich per Handstrafstoß, Rödel, Eisenschmidt, Hellfritsch und Hopf ummünzen.

SV Germania Ilmenau II – SG TSV 1860 Ranis 1:1 (1:1)

Die Raniser hatten gegen das Kreisklasse-Team den besseren Start und gingen durch Krause in Führung. Walther glich nach etwas mehr als einer halben Stunde aus. Die Burgstädter hätten wieder in Führung gehen können, doch Lindig und Hahn trafen jeweils nur den Pfosten.

SG Union Isserstedt – SV Moßbach II 7:2 (2:1)

Gegen den Fünften der Kreisklasse, Staffel A, mussten sich die Moßbacher klar geschlagen geben. Dabei hatten die Gäste den besseren Start und gingen nach knapp einer halben Stunde durch Krüger in Führung. Die Heimelf drehte die Partie bis zur Pause durch Tore von Junker und Hammer. Von diesem Rückstand konnte sich die Wilfert-Elf nicht mehr erholen und musste weitere Gegentreffer durch Junker und Stein (jeweils 2) sowie Quaas hinnehmen. Zwischendurch konnte Peresypkin das Ergebnis zum 4:2 freundlicher gestalten.

VfB 09 Pößneck II – TSV Zwackau 2:2 (0:1)

Die Pößnecker kamen gegen das Kreisklasse-Team trotz einem Chancenplus über ein Unentschieden nicht hinaus. Die Gäste wähnten sich sogar schon auf der Siegerstraße, denn sie lagen nach Toren von Hädrich und Milbert mit 2:0 in Führung. Der VfB steigerte sich und kam im zweiten Abschnitt zu einigen Chancen. Zwei davon konnten Müller per Strafstoß und Schlegel zum Ausgleich nutzen.

TSV 1898 Neunhofen – FSV Orlatal Langenorla II 0:4 (0:2)

Im Hinblick auf das Nachholspiel bei der SG TSV 1860 Ranis ist den Gästen nicht nur die Generalprobe geglückt, sondern sie konnten auch Selbstvertrauen tanken. Auf schwierigem Geläuf war der FSV spielerisch überlegen und gewann in der Höhe verdient. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe Teichmann mit einem Doppelpack die Vorteile in Tore ummünzen konnte. Diese Führung ließ sich die Müller-Elf nicht mehr aus der Hand nehmen und baute das Ergebnis durch Treffer von Schad und Aljirbi aus.

SV Froschbachtal II – FSV Hirschberg 1:2 (1:0)

Ihr erstes Testspiel konnten die Hirschberger erfolgreich bestreiten. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie hatten die in der Kreisklasse Frankenwald spielenden Froschbachtaler den besseren Start und gingen in Führung. Nach der Pause hatte der FSV die besseren Momente und konnte das Spiel drehen. Den Ausgleich erzielte Eck per Handstrafstoß, ehe Kad zum Siegtreffer vollendete.

Die Spiele SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – TSV Königshofen II und LSV 49 Oettersdorf – SV Crispendorf sind ausgefallen.

Frauen Testspiel: SV Merkur 06 Oelsnitz - SG SV Grün-Weiß Tanna 2:0 (2:0)

Im ersten Testspiel schlugen sich Tannas Frauen trotz der Niederlage achtbar. Die Grün-Weißen waren über weite Strecken nicht schlechter. Nur beim Abschluss haperte es. So verschoss nach zehn Minuten Julia Weiß einen Strafstoß. Zu diesem Zeitpunkt führte die technisch starke Merkur-Elf nach einer Einzelleistung und einem Abwehrfehler bereits mit 2:0. Die Goj-Elf suchte nach der Pause die Offensive, konnte aber zwei gute Chancen durch Isabelle Aust nicht nutzen.