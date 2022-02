Orlatal gibt 3:0-Führung aus der Hand, Tanna siegt souverän

Pößneck. So verliefen die Testspiele der hiesigen Kreisligisten.

VfB 09 Pößneck II – SG TSV 1860 Ranis II 2:0 (0:0)

Trainer Marco Lucanus war mit dem ersten Testspiel seiner Elf zufrieden. Mit viel Einsatz und Willen hat der VfB einen verdienten Sieg eingefahren. Auch wenn der böige Wind manche gute Ansätze wegblies, hatten die Hausherren aus einer kompakten Abwehr heraus gute spielerische Phasen. Für den ersten Treffer benötigten sie dennoch etwas Anlaufzeit und ein Eigentor der Gäste (62.). Für die Entscheidung sorgte Trunk in der 69. Minute.

SG VfR Bad Lobenstein II – Schleiz II 1:1 (0:0)

Trotz Sturm und Regen zeigten beide Mannschaften eine gute Partie, bei der die Bad Lobensteiner dem Siegtreffer in der 2. Halbzeit näher waren. Vor der Pause spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab, da die beiderseitig gut stehenden Abwehrreihen kaum etwas zuließen. Im zweiten Abschnitt konnten sich die Koseltaler mehr Spielanteile erarbeiten, doch in Führung ging der Kreisligist. Einen langen Ball konnte die Heimelf nicht konsequent klären. Daraufhin wurde Schubert (56.) bedient, der keine Mühe hatte zu vollenden. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten, als Bär den schnellen Ausgleich erzielte.

SV 1883 Schwarza – FSV Orlatal Langenorla 6:3 (2:3)

Im Duell der Kreisoberligisten mussten sich die Orlataler in einer verrückten Partie am Ende geschlagen geben. Dabei hatte der FSV in der ersten halben Stunde die Partie im Griff und sah wie der sichere Sieger aus. Zu diesem Zeitpunkt führte die Reich-Elf durch einen Doppelpack von Barth und Rosenberger mit 3:0. Doch danach verlor der Gast die Ordnung im Defensivverbund. Nach dem ersten Treffer in der 44. Minute, war es Oschmann, der mit einem Hattrick nach knapp einer Stunde die Partie drehte. Davon konnte sich der FSV nicht mehr erholen und musste in der 72. und 82. Minute noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.

TSV 1898 Oppurg – SV Stahl Unterwellenborn 0:3 (0:1)

Oppurg leistete sich einige taktische Fehler und stand bei den Gegentoren schlecht, wie Trainer Rudat nach dem Spiel monierte. Diese Nachlässigkeiten bestrafte der Kreisoberligist bereits in der 5. Minute durch Weihrauch. Dennoch hatte die Rudat-Elf gute Phasen und ihre Chancen. Aber sie scheiterte am Alu und durch Zugang Köhler per Strafstoß an Torwart Kroll. Effektiver dagegen die Gäste, die im zweiten Abschnitt durch den zweiten Treffer von Weihrauch sowie Ott für die Entscheidung sorgten.

SG SV Grün-Weiß Tanna – TuS Töpen 5:0 (2:0)

Das klare Ergebnis spiegelt nicht das Kräfteverhältnis auf dem Platz wieder. Die Gäste hielten von Anfang an dagegen, hatten ihre Chancen, aber ihnen fehlte beim Abschluss die letzte Konsequenz. Tanna ging durch einen von Dietrich verwandelten Strafstoß in Führung (17.). Zwei Minuten später verhinderte Keeper Schnedermann mit einem Reflex den Ausgleich durch Scholz. Effektiver die Grün-Weißen, die durch einen Heber von Golditz erhöhten (24.). Die Kohl-Elf schlug nun eiskalt zu. Eine Flanke verlängerte Dietrich zu Fiebig, der per Kopf erfolgreich war (48.) und kurze Zeit später traf Rödel ins lange Eck. Den Schlusspunkt in einer abwechslungsreichen Partie setzte Dietrich per Konter.

FC Motor Zeulenroda II – FC Chemie Triptis 2:3 (2:1)

Die Gäste begannen schwungvoll. Reupsch erzielte nach einem abgewehrten Ball die Führung (15.). Doch der FC Chemie wurde danach in der Defensive etwas nachlässiger, was Motor konsequent bestrafte. Zweimal war Lenzner per Foulstrafstoß und nach einem Konter erfolgreich. In der zweiten Hälfte agierte die Staps-Elf druckvoller und belohnte sich noch mit einem Sieg. Nach einem Sieler-Freistoß staubte zunächst Linke zum Ausgleich ab und nach Foul an Reupsch verwandelte Sieler den fälligen Strafstoß.

VfB 09 Pößneck II – FSV Grün-Weiß Stadtroda II 2:1 (2:1)

Auch das zweite Testspiel konnten die Pößnecker für sich entscheiden. Dabei ragte vor allem Frank heraus. Den besseren Start hatten die Grün-Weißen, die in der 10. Minute durch Peisker die Führung erzielten. Die Platzherren konnten noch vor der Pause zur Zufriedenheit von Trainer Lucanus die Partie drehen. Zunächst setzte sich Frank auf der linken Seite durch und seine Hereingabe verwertete Pechmann zum Ausgleich. Kurz vor Pausenpfiff war es Frank, der nach Vorlage von Schnabelrauch seine starke Leistung krönte.