Orlatal unterliegt Neustadt nur knapp

Mohammed Sulayman Ramadan Aljirbi (hier in einer früheren Partie am Ball) brachte den FSV Orlatal II gegen Mörsdorf in Führung.

Mörsdorf. Die erste und zweite Mannschaft des FSV Orlatal war in Fußball-Testspielen aktiv.

SC Empor Mörsdorf – FSV Orlatal Langenorla II 1:1 (0:1)

In einem guten Testspiel bei böigem Wind gab es ein gerechtes Unentschieden. Im Duell der Kreisligisten hatte der FSV Orlatal den besseren Start und ging durch Aljirbi in Führung. Unter anderem traf Aljirbi mit einer Einzelaktion den Pfosten. Nach der Pause wurde der SC Empor stärker und hatte seine Möglichkeiten. Erst kurz vor Schluss wurden die Bemühungen der Mörsdorfer belohnt, als Willner per Handstrafstoß der Ausgleich gelang.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt – FSV Orlatal Langenorla 3:2 (1:2)

Gegen den Tabellenführer der Landesklasse stellte der FSV Orlatal seine gute Frühform unter Beweis. Die Reich-Elf erwischte den besseren Start und ging nach einem Zusammenspiel von Künzel und Barth durch Thurmann in Führung, die Künzel sogar ausbaute. Auch die Blau-Weißen hatten ihre Möglichkeiten, die sie knapp vergaben oder Torwart Orlamünder sich auf dem Posten zeigte. Machtlos war er kurz vor und nach der Pause, als Rocha und Grimm die Platzherren ins Spiel brachten. In der Folge drängte Neustadt auf die Führung, die Castanares in der 83. Minute gelang.