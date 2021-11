Pößneck entführt Punkt aus Jena

Jena. Fünftes Saison-Remis für die VfB-Kicker. Gastgeber Jena empfängt am Samstag einen Thüringer Hochkaräter.

Nach der Pflicht folgt die Kür, heißt es so schön. Bezogen auf die Landesklasse-Fußballer des SV Jena-Zwätzen bedeutet dies: erst die Pflicht im Liga-Heimspiel gegen den VfB Pößneck, eine Woche später die Kür im Viertelfinale des Thüringer Landespokals gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz.

Zumindest beim Pflichtteil hatten die Gäste vom VfB Pößneck etwas dagegen, erspielten sich nach Rückstand ein 1:1 und bestätigten damit ihren Mittelfeldplatz in der Tabelle. Der Gastgeber verpasste es, zum Spitzentrio Schott Jena II, Saalfeld und Bad Lobenstein aufzuschließen. Vor 118 Zuschauern gingen die Zwätzener durch Moritz Romanus in Führung (18.). Noch vor der Pause konnte Pößnecks Tobias Hölzer per Foulelfmeter ausgleichen.

Dabei blieb es auch. Der Gast kann mit seiner fünften Punkteteilung in dieser Saison gut leben und beim SV waren die Gedanken vielleicht doch schon etwas beim Pokalkick am kommenden Samstag. Ein Remis wird es dann jedenfalls nicht geben.