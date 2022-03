Pößnecker dabei beim Länderpokal der Sporttaucher

Pößneck. Thüringer Auswahl der besten Taucher mit Sportlern aus Erfurt, Greiz, Ilmenau, Jena, Weimar und Pößneck.

Am 12. März findet der Länderpokal des Verband Deutscher Sporttaucher/finswimming in Erfurt statt. Aus jedem Bundesland darf eine Landesauswahl starten, pro Bundesland bei den Erwachsenen sowie Jugendlichen jeweils fünf Teilnehmer weiblich und männlich. Maximal sind drei Starts pro Sportler plus Staffel möglich.

Die Thüringer Mannschaft setzt sich aus Sportlern der Tauchclubs Erfurt, Greiz, Ilmenau, Jena, Weimar und Pößneck zusammen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vom TC submarin Pößneck hat es Enrico Pohl in die Auswahl geschafft. Bei den Jugendlichen wurden Ninette Rattke und Emilia Näther nominiert. Scarlett Wolf, Tom Hünert und Paul Mühlenberg werden als Ersatzschwimmer dabei sein.