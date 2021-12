Pößnecker Footballer will gegnerische Quarterbacks bei der WM ärgern

Pößneck. Der Pößnecker Oliver Braunsdorf startet für das deutsche Flag Football Nationalteam bei der WM in Israel.

Als gestern in Israel die IFAF Flag Football World Championship 2021 startete, an der sowohl das deutsche Damen- als auch das Herrenteam teilnehmen, war ebenso ein junger Pößnecker mit dabei. Oliver Braunsdorf ist als Cornerback, sprich als Spieler der Verteidigung, bei den Munich Spatzen aktiv und konnte sich seinen Weltmeisterschaftstraum erfüllen.

„Nachdem Deutschland in den letzten fünf Jahren an keiner Weltmeisterschaft teilnehmen konnte, ist dies für mich die erste Gelegenheit, mich gegen die besten Spieler der Welt zu messen. Ich möchte gern so weit wie möglich im Turnier kommen, um gegen die Top-Teams antreten zu können. Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung einen guten Instinkt dafür habe, was gegnerische Quarterbacks und Receiver als nächstes machen und ihnen dadurch hoffentlich viele Spielzüge zerstören kann.“

Deutschlands Cheftrainer Maximilian Groß hält große Stücke auf den Thüringer. „Oli ist ein großartiger Athlet. Seine Wissbegierde ist enorm hoch und er hört nie auf, sich zu hinterfragen und weiter an sich zu arbeiten.“

Die zehnte Flag-Football-WM wird auf dem Kraft Family Sports Campus in Jerusalem ausgetragen und geht bis zum 8. Dezember. In dieser Zeit erwarten die beiden Nationalteams intensive Tage mit zahlreichen Spielen. Die Herren wurden zusammen mit Thailand, Mexiko, Gastgeber Israel, Finnland und die Slowakei in eine Gruppe gelost, die Damen treffen in der Vorrunde auf die Schweiz, Österreich und Mexiko.

Ziel ist Erreichen des Viertelfinals

Neben Deutschland treten 21 weitere Nationen bei dem Turnier an. Für beide deutschen Vertretungen ist das Erreichen des Viertelfinals, für das die sich die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren, das Minimalziel.

Dieses wäre gleichbedeutend mit der Qualifikation für die World Games 2022 in Birmingham, USA. Im Bundesstaat Alabama ist die Sportart zum ersten Mal bei den World Games vertreten.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe unterlagen die deutschen Damen in ihrem Eröffnungsspiel gegen Mexiko (20:33), gegen Österreich spielte das Team Unentschieden (38:38). Die Männer ließen im ersten Duell der Slowakei keine Chance (41:2), mussten anschließend allerdings ebenso Mexiko zum Sieg gratulieren (34:44).

Flag Football ist die körperlose Variante des Tackle-Footballs. Die Spielzüge können durch das Abziehen einer Flagge vom Gürtel des Spielers oder der Spielerin statt eines körperbetonten Tackles beendet werden. Zudem stehen jeweils nur fünf Spieler pro Team gleichzeitig auf dem Feld.