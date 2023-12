Pößnecks Nachwuchs-Flossenschwimmer beschließen das Wettkampfjahr

Beim Nikolausschwimmen in Plauen waren einige Submariner mit dabei.

Plauen. Was laut Trainerin das Turnier im Plauener Stadtbad besonders macht.

Mit dem Nikolausschwimmen im Plauener Stadtbad beschlossen die Nachwuchssportler des TC submarin Pößneck das Wettkampfjahr 2023.

Ausgerichtet vom Tauchclub Nemo Plauen traten insgesamt 13 Mannschaften mit 149 Sportlerinnen und Sportlern der Jahrgänge 2012 bis 2017 in unterschiedlichen Disziplinen an. Die Pößnecker waren mit 28 Teilnehmern am stärksten vertreten – darunter sechs Kinder, für die es die erste Wettkampfveranstaltung überhaupt war.

„Es ist ein sehr schönes und wichtiges Turnier, um die kleinen Flossenschwimmer an das Geschehen heranzuführen. Unabhängig von Zeiten und Ergebnissen. Am Ende waren wir dennoch häufig bei den Siegerehrungen dabei und alle freuten sich über die Medaillen und Urkunden“, sagt Pößnecks Nachwuchstrainerin Karin Diethmann-Trunk.