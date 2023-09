Porsche-Pilot Jannes Fittje im Wechsebad der Gefühle

Zwickau. Auf dem Sachsenring fährt der Langenhainer eine Pole-Position heraus, doch am Ende überwiegt die Enttäuschung.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Motorsportler Jannes Fittje aus Langenhain auf dem Sachsenring bei den vergangen en Läufen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany. Die Voraussetzungen für einen Platz auf dem Podium waren in beiden Wertungen bestens.

In der ADAC GT4 Germany fuhr Jannes Teamkollege David Jahn am Samstag die Pole-Position heraus und führte das Feld auch an. Beim Boxenstopp verlor das Team zwar den Spitzenrang, Fittje verteidigte aber einen sicheren zweiten Rang und freute sich über den Podestrang. Zu Beginn des Sonntages ein ähnliches Bild. Diesmal holte der 24-jährige Langenhainer die Pole-Position und zeigte im Rennen eine souveräne Leistung. Die 3,645 Kilometer lange Strecke umrundete er in exakt 1:25,437 Minuten. Für das Herausfahren des ersten Startplatzes bekam Fittje den Pirelli-Poleposition-Award verliehen. „Ich freue mich sehr über das Resultat und es ist auch eine kleine Erleichterung. Endlich habe ich heute alles zusammengebracht und bewiesen, dass ich es kann“, strahlte er über seine erste Poleposition in der ADAC GT4 Germany.

Direkt aus dem Porsche 911 GT3 RS ging es für ihn in den Porsche Cayman GT4. Fittje fand sofort in seinen Rhythmus und übergab das Auto auf Platz eins an Jahn. Dieser verteidigte den Platz, bis er das Auto wegen eines Reifenschadens abstellen musste.

Geplatzter Reifen kostet Podestrang

Das Thema Reifen dominierte auch die Geschehnisse im ADAC GT Masters. Fittje fuhr auf Platz drei im Qualifying und verteidigte diesen auch. Mit einer perfekten Boxenstrategie verbesserte sich das Team auf Position zwei und war auf Podestkurs. Doch acht Minuten vor Schluss platzte ein Reifen und das Rennen war beendet. Am Sonntag übernahm Fittje den Porsche in der zweiten Hälfte und kämpfte sich von Rang sieben bis auf drei nach vorne. Obwohl die Reifentemperaturen passten, bemerkte er 18 Minuten vor Ende ein Problem und fuhr an die Box. Danach war nicht mehr als der siebte Rang drin.

„Rückblickend kann ich mit meiner Leistung sehr zufrieden sein. Trotzdem war das Wochenende enttäuschend. In vier Rennen war ein sicheres Podium möglich, letztlich ist daraus nur eins geworden“, sagte Jannes Fittje abschließend.

Vom 22. bis zum 24. September geht es für ihn weiter, dann gastiert das ADAC GT Masters auf dem Red Bull-Ring in der Steiermark. Einen Monat später findet der Showdown in Hockenheim statt, dort hat der Thüringer Porsche-Pilot wieder eine Doppelaufgabe im GT3 und GT4-Sportwagen vor der Brust.