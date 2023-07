Porschepilot Jannes Fittje zwischen Jubel und Trauer

Spa/Gotha. Im beglischen Spa erreicht der Langenhainer sein bislang bestes Karriereergebnis. In die Freude mischte sich aber Nachdenklichkeit.

Wenige Tage nach seinem GT4-Erfolg in Zandvoort reiste Rallyefahrer Jannes Fittje nach Belgien. Auf der Ardennenachterbahn in Spa-Francorchamps fand das bekannte 24-Stunden-Rennen statt. Der Langenhainer steuerte einen Porsche 911 GT3 R (992) aus dem Team Huber Motorsport und feierte am Sonntag einen beachtlichen Sieg in der Bronze-Wertung.

„Das war sicherlich das bisher größte und beste Resultat, welches ich in meiner Karriere eingefahren habe. Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren“, sagte Jannes nach der Siegerehrung. Die Bedingungen waren an den fünf Renntagen nicht einfach. Das Wetter sorgte für viel Wechsel zwischen trocken und nass. Der Mannschaft um Fittje gelang bereits im Zeittraining eine Sensation. Völlig unerwartet schaffte es das Bronze-Team in die SuperPole und kämpfte im Einzelzeitfahren um den Platz an der Spitze. Am Ende war der Jubel umso größer, es reichte zur Pole-Position und zum Start vom ersten Startplatz in die Hatz zweimal rund um die Uhr.

Jannes Fittje bei der Teambesprechung. Foto: Björn Niemann

„Wir haben uns alle über die kleine Sensation gefreut. Diese Pole-Position hat uns eine große Motivation für das Rennen gegeben. Leider war es am Samstag schwer, die Zeit zu genießen. Der tödliche Unfall von Dilano van’t Hoff in der Formel 3 hat auch unser Rennen überschattet. Ich drücke seiner Familie und Freunden mein tiefstes Mitgefühl aus und wünsche ihnen viel Kraft“, zeigte sich Fittje nachdenklich.

Im Rennen lag der Fokus darauf, ein gutes Ergebnis einzufahren und innerhalb der 24 Stunden keine großen Strafen einzufahren oder einen Unfall zu riskieren. Dem Team gelang das mit Bravour und so etablierte man sich schon früh im vorderen Feld. Daran änderte sich auch im Verlauf der Nacht nichts. Mit einer guten Boxenstoppstrategie und starken Pace kämpfte sich das Team in der letzten Stunde an die Spitze der Bronze-Wertung und feierte im Ziel einen großartigen Sieg. In der Gesamtwertung landete das Quartett auf Platz 13 von insgesamt 70 Fahrzeugen.

„Ich danke meinen Teamkollegen Matteo Cairoli, Tim Heinemann und Antares Au für die super Zusammenarbeit. Wir hatten mit der ganzen Crew viel Spaß, haben eine super Teamleistung gezeigt. Solch ein Rennen kann man nur gemeinsam gewinnen. Huber Motorsport hat einen tollen Teamspirit, mit dem wir nun auch im ADAC GT Masters um Spitzenränge fighten wollen“, so der 23-Jährige.

Zeit zum Ausruhen oder zum Training mit seinen Fußballern des FSV Ohratal hat Fittje kaum. Schon an diesem Wochenende gibt er sein Debüt auf dem Norisring. Der Stadtkurs führt durch Nürnberg und gehört zu den traditionsreichsten Kursen in Deutschland. Nur eine Woche später geht es auf dem legendären Nürburgring weiter.