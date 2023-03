Auch den Höhlerfestlauf organisiert der Post SV Gera. Am 7. Oktober 2023 geht es zur 8. Auflage auf die Strecken.

Post SV Gera bietet wieder Anfänger-Laufkurs an

Laufen als Sport ist immer und überall möglich und gesund ist es obendrein. Deshalb richtet sich der Anfängerkurs von den Ausdauerläufern des Postsportvereins Gera an alle, die sich an das Laufen herantasten möchten. Das Angebot soll angehende Läufer ab 18 Jahren ansprechen, die bisher noch nicht gelaufen oder sich weniger als zwei Kilometer am Stück zutrauen.

Ziel ist es, dass nach Abschluss des Kurses alle Teilnehmer in ihrem Tempo mindestens 30 Minuten (etwa vier Kilometer) ohne Pause laufen können. Natürlich wird keiner allein gelassen. Die Trainer sind erfahrene Läufer, kennen sich aus mit der Durchführung von Laufkursen, geben Tipps rund um das Laufen, dazu wird es einen Kurzvortrag eines Mediziners geben, einen 6-Wochen-Trainingsplan und am Ende eine Teilnahmeurkunde. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind in der Panndorfhalle vorhanden.

Mindestteilnehmerzahl ist acht, höchsten sind es 16 Läuferinnen und Läufer. Damit das Kursziel erreicht wird, ist es notwendig, dass die Interessierten möglichst alle sechs jeweils 90-minütigen Trainingstermine – immer mittwochs – wahrnehmen.

Treffpunkt für den ersten Kurstag ist der 19. April 2023 um 17.30 Uhr im Stadion der Freundschaft. Weitere Trainingstermine folgen jeweils Mittwoch, 17.30 Uhr. Insgesamt sind sechs Trainingseinheiten vorgesehen. red

Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Anmeldungen bitte per E-Mail: Mail ausdauerlauf@post-svgera.de