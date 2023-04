Premiere für den Unstrut-Hainich-Kreis: Gold und Silber

Bietigheim. Sieben Leichtathletinnen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis starteten am Samstag bei den deutschen Meisterschaften. Was sie schafften, das hat es bisher noch nie im Unstrut-Hainich-Kreis gegeben.

Marion Stedefeld kennt das Gefühl, bei einer deutschen Meisterschaft ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Selbst von internationalen Meisterschaften hat sie bereits Medaillen mit nach Hause, nach Großengottern, gebracht. Was ihr fehlte, das war eine Medaille mit der Vereinsstaffel.



Nach dem Meisterschaftswochenende in Bietigheim hat sie nun deren zwei: eine über 4x400 Meter und eine über 3x800 Meter. Stedefeld, mit Jahrgang 1967 die Älteste im Creaton-Senioren-Team, führte Kati Nover, die zuletzt wie sie bei der Weltmeisterschaft in Polen gestartet war, und die DM-Debütantinnen Christin Heinke und Jeannine Grießbach zu Gold über die 4x400 Meter. Fünf Stunden später waren sie und Grießbach mit einer weiteren Debütantin noch einmal gefordert: Gemeinsam mit der Mühlhäuserin Anke Seise ging es über 3x800 Meter – und zu Silber in der Alterskasse 40.

Anke Seise ist noch nicht mal ein Jahr Teil des Creaton-Senioren-Teams, kommt eigentlich von den langen Strecken im Gelände, hatte aber im vergangenen Jahr einen Start bei einem Läuferzehnkampf in Potsdam angestrebt. Das Training für den Wettkampf, der die Teilnehmer in Strecken zwischen 60 und 10.000 Meter fordert, hatte die Lust auf die Stadion-Leichtathletik – und zum Wiedereinstieg – geweckt.

Neben diesen fünf waren zwei weitere Creatonerinnen mit nach Bietigheim gereist: Doreen Scheler und Katrin Triesch. Diesmal griffen die beiden noch nicht ein.

Und inzwischen hat Dieter Facklam als Trainer beim SV Creaton auch einen ersten Senior in seiner Gruppe.