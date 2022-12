Erfurt. Die Indigos-Cheerleader des SSV Erfurt Nord richten am Samstag ihre erste Meisterschaft aus.

Unter dem Motto „Teamwork makes the dream work“ richten die Cheerleader des SSV Erfurt Nord am Samstag (ab 13 Uhr) in der Riethhalle die Landesmeisterschaft für Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. 30 Teams aus zwölf Vereinen treten an. Für die Erfurter, die den Sport seit 2011 betreiben, ist es nach diversen Showauftritten die erste richtige Meisterschaft.