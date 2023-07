Preußen Bad Langensalza teste erfolgreich gegen Erfurt

Merxleben. Gegen den Landesklässler aus der Landeshauptstadt siegen die Kurstädter am Ende standesgemäß. .

Thüringenligist FSV Preußen Bad Langensalza hat mit einem urlaubsbedingt sehr ausgedünnten Kader auch das dritte Testspiel vor der neuen Saison 2023/24 erfolgreich gestalten können. Gegen den Aufsteiger in die Landesklasse, den FC Union Erfurt, gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Wirth auf dem Sportplatz in Merxleben am Ende standesgemäß mit 4:0 (2:0).

Letztlich ein Ergebnis, das für Wirth keine große Rolle spielt. „Wir nehmen und gerade gegen unterklassige Teams immer etwas vor, was wir dann in den 90 Minuten umsetzen wollen“, sagte der Coach vor der Partie. In diesem wollte Wirth, dass seine Mannschaft in einem 5-3-2-System tief steht und dann nach Ballgewinn möglichst den ersten Ball auf eine der beiden Spitzen, Martin Fiß oder Niklas Kliem, spielt. Doch da hatte Wirth die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Erfurter standen ihrerseits so tief, dass die Preußen in der ersten Halbzeit ein Ballbesitz von gefühlt 90 Prozent hatten. „Das ging wirklich nicht. Ich hatte den Gegner ein Stück weit stärker erwartet. So waren wir gezwungen die Vorgaben in der zweiten Halbzeit zu verändern“, zeigte sich Wirth ein wenig enttäuscht, dass es nicht möglich war, seine Idee umzusetzen.

Sturm-Duo harmoniert

So zeigten die Preußen über die gesamte Spielzeit, dass sie individuell quasi auf jeder Position besser besetzt waren. Den Torreigen eröffnete Martin Fiß, der nach dem Ausscheiden vom etatmäßigen Kapitän Max Domeinski bis zur Neuwahl die Binde trägt. Neuzugang Niklas Kliem legte einen Ball herrlich ab, den Fiß in 9. Minute im Netz unterbrachte. In der 35. Minute bediente erneut Kliem seinen Kapitän, der einen Mann aussteigen ließ und locker in die lange Ecke traf. Überhaupt war das gute Verständnis der beiden Spitzen augenfällig. Nicht aber für Wirth: „Klar, die beiden harmonieren gut, aber insgesamt, wenn man auf die ganze Mannschaft schaut, stimmen da die Laufwege noch nicht. Das kann man aber auch nicht unbedingt erwarten, wenn ein Spieler erst seit zwei, drei Wochen bei uns ist.“

Der zweiten Halbzeit konnte bei schwül-warmem Sommerwetter dann Dominik Finger seinen Stempel aufdrücken, als er mit seinem Doppelpack das Ergebnis in die Höhe schraubte (52., 80.). Allerdings schlichen sich gerade im zweiten Abschnitt auch immer wieder kleine Leichtsinnsfehler in das Spiel der Preußen ein. Doch auch die besten Möglichkeiten ließen die Erfurter aus (69., 80.). Am Ende zeigte sich Wirth insgesamt zufrieden. „Das Spiel hat seinen Zweck erfüllt. Meine Jungs haben 90 Minuten Fußball gespielt“, so Wirth weiter, der aber immer wieder auf die Grundtugenden des Spiels zurückkommt: „Auch gegen so eine Mannschaft wie Erfurt gilt: Wenn du einen ersten schlechten Ballkontakt hast, dann kannst du deine Qualität nicht mehr rüberbringen. Das muss man immer wieder trainieren. Beim vierten Tor von Finger hat er den Ball erst mit dem vierten Kontakt im Tor untergebracht. Solche Chancen bekommst du in der Thüringenliga nicht. Da muss das beim ersten Mal klappen.“

Schon am Mittwoch (18 Uhr) haben die Kurstädter die nächste Chance, es besser zu machen. Dann gastiert der VfB Germania Halberstadt im Stadion der Freundschaft, bevor man am nächsten Samstag (14 Uhr) zum Freundschaftsspiel zu Blau-Weiß Bad Frankenhausen reist.