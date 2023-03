Ranis verteidigt Spitze – Remis im Verfolgerduell zwischen Neustadt und Triptis

Ranis. So verliefen die Spiele mit hiesiger Beteiligung in der Fußball-Kreisliga und bei den Frauen.

Kreisliga Nachholespiele: SG TSV 1860 Ranis – SG SV Grün-Weiß Tanna 0:0

Vor 125 Zuschauern endete das Spitzenspiel torlos, womit die Burgstädter die Tabellenführung verteidigten. In der ersten Hälfte besaßen die Grün-Weißen mehr Spielanteile, ohne sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Auch mit Standards brachte die Kohl-Elf das TSV-Tor nicht in Bedrängnis. Kurz nach der Pause hatte die Heimelf gute Ansätze. Aber die Gäste hielten bis zum Schluss dagegen.

SV Moßbach II – VfB 09 Pößneck II 2:1 (1:0)

Für beide Mannschaften war es im Tabellenkeller ein bedeutsames Spiel. Am Ende konnte die Wilfert-Elf drei wichtige Punkte verbuchen und mit dem dritten Saisonsieg die Gäste in der Tabelle überholen. Vor allem mit der schnörkellosen Spielweise der Platzherren kam der VfB nicht zurecht. Nach einem Einwurf erzielte Bloche nach einer halben Stunde die Führung. Im zweiten Abschnitt spielte der Gast etwas offener, fing sich aber gegen kampfstarke Moßbacher das 2:0 durch Schüler ein. In der letzten Viertelstunde erhöhte der VfB den Druck, mehr als der Anschluss durch Schlegel gelang aber nicht.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FC Chemie Triptis 1:1 (0:1)

Im Verfolgerduell strebten beide Mannschaften einen Dreier an. Der Gast ging vor 111 Zuschauern durch Linke in Führung (21.). Danach hatten die Blau-Weißen eine gute Phase, auf der anderen Seite verpassten Wahl und Schukaitis, die Führung auszubauen. Nach der Pause gelang Neustadt der verdiente Ausgleich durch Opel. Nach knapp einer Stunde spielte der FC Chemie nach Roter Karte in Unterzahl, doch dies merkte man den Gästen nicht an.

LSV 49 Oettersdorf – FSV Hirschberg 4:1 (1:0)

Durch einen verdienten Sieg können die Oettersdorfer den Blick wieder nach oben richten. Vor allem mit langen Bällen brachte der LSV die Saalestädter in Gefahr und ging durch Müller in Führung. Hoffnung keimte beim FSV auf, als kurz nach Wiederanpfiff Mahmood der Ausgleich gelang. Doch mit einem Doppelschlag sorgten Kornelli und Müller nach knapp einer Stunde für die Vorentscheidung, ehe Göller kurz vor Schluss den Endstand markierte.

Das Spiel SV Gräfenwarth – TSV 1898 Oppurg ist ausgefallen.

Testspiele: FC 1920 Martinlamitz – FSV Hirschberg 1:2 (0:1)

Der FSV unterzog sich einem Test gegen das Kreisklasse-Team aus dem Fichtelgebirge. Dabei gelang den Saalestädtern, die künftig von Tim Petzold trainiert werden, eine gute Generalprobe. Die Gäste hatten über weite Strecken mehr von der Partie, allerdings erzielten sie aus dem Spiel heraus keinen Treffer, sondern durch Standards. Zweimal trat Kad zum Freistoß an und zweimal war er erfolgreich, ehe der Heimelf der Anschluss gelang.

TSG Zwackau – FSV Orlatal Langenorla II 0:5 (0:0)

Der letzte Test verlief für die Orlataler erfolgreich. Vor der Pause hielt Zwackau gut dagegen und machte es den Gästen so schwer wie möglich. Doch nach knapp einer Stunde brach der Favorit den Bann und ging durch Schad in Führung, die in der Folge innerhalb weniger Minuten Salim per Doppelpack, Müller und Tietzsch zum klaren Sieg ausbauten.

Frauen Vogtlandklasse: SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Eintracht Eichigt 3:2 (2:2)

Den Rückrundenauftakt in der Vogtlandklasse haben sich die Grün-Weißen gegen das Schlusslicht sicherlich einfacher vorgestellt, aber die neuformierte Gäste-Mannschaft hinterließ einen guten Eindruck und forderte der Spielgemeinschaft alles ab. Eichigt ging vor der Pause durch Theresa Susette Ittner und Susan Polster sogar zweimal in Führung, die jeweils Julia Weiß per Doppelpack ausglich. Nach der Pause spielte die Goj-Elf robuster und konnte sich mehr Spielanteile und Chancen erarbeiten. Die gute Eintracht-Torfrau Charlotte Emma Ittner ließ die Tannaerinnen verzweifeln und wenn sie geschlagen war, rettete die Latte beim Schuss von Franziska Hofmann. Es sah nach einer Punktteilung aus, als Isabelle Aust nach einer Ecke der umjubelte Siegtreffer gelang.