Ranis weiter top, Oppurg siegt vor 400 Zuschauern

Die Raniser um den zweifachen Torschützen Marius Ackermann (am Ball) verteidigen die Tabellenführung.

So verlief das Wochenende in der Fußball-Kreisliga, Staffel B.

Kreisliga: SG TSV 1860 Ranis – FSV Orlatal Langenorla II 9:1 (5:0)

Erneut lief die Tormaschine der Raniser auf Hochtouren, die mit einem souveränen Sieg die Tabellenführung verteidigten. Allerdings traten die Gäste stark ersatzgeschwächt an und gerieten durch ein Eigentor auf die Verliererstraße. Die Burgstädter münzten die Überlegenheit in Tore um. Erfolgreichster Torschütze war Ludwig mit vier Treffern. Auch Torjäger Lindig ließ sich feiern, der mit zwei Treffern sein Konto auf 14 ausbaute. Ebenfalls zweifach traf Ackermann, während für Orlatal Röser den Ehrentreffer erzielte.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II - LSV 49 Oettersdorf 8:0 (5:0)

Durch einen ungefährdeten Sieg bleibt Neustadt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Mann des Spiels war Opel mit vier Treffern. Zuvor sorgten Kern, Rocktäschel und Köhler für eine Vorentscheidung. Dann ließ Opel per Strafstoß und per Freistoß einen Doppelpack folgen, ehe Kern und Opel mit einem weiteren Doppelpack die Führung in die Höhe schraubten. Die Gäste konnten drei gute Chancen nicht nutzen.

TSV 1898 Oppurg - Bodelwitzer SV 4:2 (2:1)

Vor 400 Zuschauern behielten die Oppurger in diesem Derby die Oberhand, doch der Aufsteiger sorgte bis zum Schluss für Spannung. Nach einem Freistoß erzielte Plass die TSV-Führung, die Hudeczek ausglich. Rein nach einer Einzelleistung und Rödiger brachten die Platzherren auf die Siegerstraße. Der BSV machte im Gegenzug durch den Anschlusstreffer von Oechsner die Partie wieder spannend. Nach einer Ecke sorgte Bockner mit einem Kopfball für die Entscheidung.

Das Spiel FSV Hirschberg gegen den SV Gräfenwarth ist ausgefallen.

Kreispokal Frauen Hof: SG Berg/Tanna – FC Döbraberg 2:0 Wertung

Im Kreispokal der Frauen hätte die SG Berg/Tanna um Trainer Johannes Goj personell aus dem Vollen schöpfen können. Doch die Gäste konnten keine spielfähige Mannschaft stellen und mussten das Spiel absagen. Die Partie wird deswegen mit 2:0 gewertet. Damit steht die SG Berg/Tanna kampflos gegen den SV 05 Froschbachtal im Finale, dass am 1. Mai des kommenden Jahres stattfindet. Beide Finalisten standen sich bereits im ersten Spiel der Pokal-Gruppenrunde gegenüber, als die Partie 1:1 endete.