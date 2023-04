Rasantes Spiel in Tanna, Oppurg siegt im Derby

Tanna. So verliefen die Spiele hiesiger Vertreter in der Fußball-Kreisliga und bei den Frauen in der Vogtlandklasse.

Kreisliga: SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 3:4 (2:1)

Im Spitzenspiel behielten die Blau-Weißen vor 80 Zuschauern knapp die Oberhand. Die Gäste hatten den besseren Start und gingen durch einen Foulelfmeter durch Weise in Führung. Die Kohl-Elf fand zunächst gegen die kompakte Blau-Weiß-Abwehr keine Mittel. Richtig Fahrt nahm das Spiel kurz vor und nach der Pause auf. Die Grün-Weißen drehten mit einem Doppelschlag durch K. Thrum und Dietrich die Partie. Kaum ertönte der Anpfiff zur zweiten Halbzeit, vergab Hirsch die große Ausgleichschance. Stattdessen erzielte Hopf per Heber das 3:1. Innerhalb von drei Minuten schlug Neustadt zurück. Vom Anstoß weg verwandelte Opel einen Handstrafstoß und Güdter markierte den Ausgleich. Auf der anderen Seite scheiterte die SG durch Dietrich per Handstrafstoß an Torwart Nagel. Kurz vor Schluss erzielte Heyne mit einem direkten Freistoß den Siegtreffer.

SV Gräfenwarth – FSV Orlatal Langenorla II 0:0 (0:0)

Das torlose Remis spricht mehr für die Platzherren, die aus einer sicheren Abwehr heraus auf Konter lauerten. Der FSV hatte mehr vom Spiel, aber gute Ansätze zur Führung hatten nur Salim und Aljirbi. Nach der Pause wurde Gräfenwarth mutiger und hatte durch Novac und M. Orshak gute Offensivaktionen.

FSV Hirschberg – SV Moßbach II 1:2 (0:1)

Beide Mannschaften benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt. Am Ende konnten sich die Moßbacher durchsetzen, waren das bessere Team. Den Gästen spielte die frühe Führung durch Fruth in die Karten. Erst nach der Pause wurden die Saalestädter aktiver und erzielten durch Mahmood den Ausgleich. Schließlich waren es die Gäste, die durch Ludwig per Kopf den Siegtreffer erzielten.

TSV 1898 Oppurg – SG TSV 1860 Ranis 3:2 (1:2)

Das Derby hielt, was es versprach und die 280 Zuschauer bekamen ein packendes Spiel zu sehen. Den besseren Start hatten die Platzherren, die durch Rein in Führung gingen. Die Gäste zeigten sich nicht geschockt und konnten durch einen Doppelpack von Hahn die Partie drehen. Oppurg ließ nicht locker, wollte unbedingt den Dreier. Als Bockner eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich erzielte, sah es nach einer Punkteteilung aus. Erst in der Nachspielzeit markierte Plass den umjubelten Siegtreffer. Nach der Raniser Niederlage sind die Blau-Weißen aus Neustadt (36 Punkte) neuer Tabellenführer, während Oppurg (31) bei zwei Spielen Rückstand hinter Ranis (33), Tanna (32) und Triptis (31) in Lauerstellung liegt.

SG VfR Bad Lobenstein III – VfB 09 Pößneck II 1:5 (0:3)

Das Kellerduell war für beide Mannschaften enorm wichtig. Zunächst war die Partie ausgeglichen. Doch die Platzherren entblößten ihre Defensive, was der VfB zur Führung durch Leinhos nutzte. Als Leeg nachlegte und der SG auch noch ein Eigentor unterlief, war zur Pause bereits eine Vorentscheidung gefallen. Dennoch konnte die Heimelf durch Krauses Treffer etwas Hoffnung schöpfen. Schlegel erstickte diese fast im Gegenzug im Keim, ehe Trunk für den Endstand sorgte.

Das Spiel FC Chemie Triptis – LSV 49 Oettersdorf ist ausgefallen.

Frauen Vogtlandklasse: SG SV Grün-Weiß Tanna – SG Wernesgrün/Schönheide/Grünbach 5:3(2:2)

Die Tannaerinnen mussten sich mächtig strecken, um den Dreier verbuchen zu können. Wernesgrün hielt mit einer robusten Spielweise dagegen und machte es der Goj-Elf sehr schwer. Allan voran war es Julia Weiß, die mit vier Toren herausragte. Sie schoss nach jeweiliger Vorarbeit von Michelle Buse eine 2:0-Führung heraus. Lorina Böhm und Sophia Mellinger glichen diese aus. Nach der Pause war es wieder Julia Weiß, die mit einem Schuss in den Winkel und nach einer Ecke ihre Farben auf die Siegerstraße brachte. Nach schöner Vorarbeit von Franziska Hofmann setzte Michelle Buse einen Treffer drauf, ehe die Vogtländerinnen durch Karina Hummel per Strafstoß das Ergebnis etwas freundlicher gestalten konnten.