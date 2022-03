Remis im Spitzenspiel, Schleiz mit halben Dutzend gegen Pößneck

Tanna. So verliefen die Spiele in der Fußball-Kreisliga, Staffel B sowie ein Testspiel der SG Mühltroff/Tanna.

SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Moßbach II 2:2 (0:1)

Das Spitzenspiel in der Kreisliga endete mit einer gerechten Punkteteilung. Die Grün-Weißen hatten zu Beginn eine Doppelchance, taten sich aber in der Folge gegen eine kompakte Moßbacher Elf sehr schwer. Die Gäste wirkten griffiger. So kam Vogel frei zum Abschluss, scheiterte Wieduwilt an Keeper Degenkolb, der aber gegen Schönfelders Kopfball beim 0:1 machtlos war (25.). Bei der SG mussten Standards herhalten. Torwart Hoferichter entschärfte Freistöße von Thrum und Golditz. Auf der anderen Seite wurde Vogels Fallrückzieher geblockt. In der zweiten Hälfte war Tanna um den Ausgleich bemüht. In der 68. Minute führte ein langer Pass zu einem Missverständnis in der Gäste-Abwehr und Golditz bedankte sich mit dem Ausgleich. Fünf Minuten später drehten die Platzherren die Partie. Gebhardt jagte das Leder direkt ins lange Eck. Als Moßbachs Wieduwilt nach einer Ecke für großes Durcheinander vorm Tannaer Tor sorgte, führte ein Eigentor aus dem Halbfeld zum erneuten Remis (84.). Fast wäre der Wilfert-Elf in der Nachspielzeit der Siegtreffer geglückt, doch Degenkolb hielt einen Wieduwilt-Freistoß.

FSV Schleiz II – VfB 09 Pößneck II 6:0 (4:0)

Die Schleizer ließen nichts anbrennen und siegten in der Höhe verdient. Bereits in der ersten Viertelstunde stellten sie durch den Doppelschlag von Mitrovic und Porst die Weichen auf Sieg. Als Berger und Jung noch zwei Treffer nachlegten, war die Partie entschieden. Im zweiten Abschnitt blieb Schleiz der offensiven Spielweise treu, konnte das Ergebnis durch Mitrovic und Jung noch ausbauen.

FC Chemie Triptis – FSV Hirschberg 3:0 (0:0)

Verdienter Sieg der Triptiser, die in der zweiten Hälfte ihre Überlegenheit in Treffer ummünzen konnten. Die Chemiker begannen vor knapp 100 Zuschauern druckvoll, konnten aber FSV-Torwart Paull nicht bezwingen, der gegen Reupsch glänzend hielt und kurz vor der Pause einen Strafstoß von Sieler entschärfte. Als Weiß per Kopf nach einer Sattler-Flanke die Führung erzielte, war der Bann in der 51. Minute gebrochen. Dannhauer in der 65. Minute und Müller per Kopf machten schließlich alles klar. Die größte Gäste-Chance hatte Noack mit einem Kopfball ans Lattenkreuz.

SG TSV 1860 Ranis – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 4:0 (1:0)

Nach so einem klaren Ergebnis sah es bis zur 60. Minute nicht aus. Bis dahin machte Neustadt ein ordentliches Spiel, war vor der Pause besser. Glücklich die Führung der SG in der 22. Minute durch Adler, der einen abgewehrten Ball verwertete. Die Chance zum Ausgleich hatte Weise, scheiterte aber an Torwart Jobst. Mehr Durchschlagskraft bei den Burgstädtern, die durch Lindigs Hattrick in der letzten halben Stunde alles klarmachten.

Die Spiele SG VfR Bad Lobenstein III gegen TSV 1898 Oppurg und LSV 49 Oettersdorf gegen SV 1990 Ebersdorf sind ausgefallen.

Frauen Testspiel, SV Merkur Oelsnitz - SG Mühltroff/Tanna 5:0 (2:0)

Bevor die Spielgemeinschaft kommendes Wochenende gegen Oelsnitz in die Rückrunde startet, bestritt sie gegen eben diesen Gegner noch ein Testspiel. Dieses stand unter keinem guten Stern, denn die Goj-Damen konnten nur mit einer Not-Elf antreten. Wie zu erwarten, war der SV Merkur von Beginn an spielbestimmend. Doppeltorschützinnen Kristin Fichtner und Xenia Lydia Zschäck sowie Lelia-Lucille Jacob erzielten die Treffer. Einen guten Tag erwischte SG-Torfrau Isabelle Aust, die mit starken Paraden weitere Tore verhinderte.