Roman Freitag gewinnt Auftakt der Creuzburger Winterlaufserie

Creuzburg. Wie im März 2020 hatte der Etterwindener nach 11,3 Kilometern die Nase vorn. Auf der Kurzdistanz kam eine Frau vor allen Männern ins Ziel.

Die elfte Auflage der Winterlaufserie des Eisenacher Leichtathletik-Vereins hat am Sonntag so begonnen wie die zehnte vor der Corona-Zwangspause im März 2020 endete: Mit einem Sieg von Roman Freitag (Erfurter LAC) auf der 11,3-km-Hauptdistanz. Im spannenden Duell mit dem Bad Langensalzaer Marcel Krieghoff (SC Impuls Erfurt) hatte der 20-jährige Etterwindener den längeren Atem, setzte sich nach etwa acht Kilometern ab und lief nach 36:12,1 min jubelnd ins Ziel an der Creuzburger Grundschule. Routinier Krieghoff landete mit 20 Sekunden Rückstand auf Rang zwei vor Andreas Hill (SV Wartburgstadt/38:23,6). Bei den Frauen gewann Sabine Gundel (SC Neukirchen/48:13,6 min) vor Anett Kumpf (SV Wartburgstadt/52:27,5 min) und Corinna Lux (ohne Verein/52:29,1).

Am schnellsten unterwegs auf der 5,5-km-Strecke war die Eisenacherin Anna Haueis (21:09,0 min), die auch alle männlichen Konkurrenten die Hacken zeigte. Die Männer-Gesamtwertung gewann Nachwuchstalent Oskar Pressler (LG Ohra Energie/Gotha) in 21:33,8 min. Bei strahlendem Sonnenschein war allen über 130 Teilnehmern die Freude anzumerken, endlich wieder wettkampfmäßig auf Zeitenjagd gehen zu können.