„Rowes“ letztes sportliches Geleit

Erinnerungen an einen Vollblutstürmer: Freunde von Jan Rohwald sammelten fleißig Zeitungsberichte wie diesen mit ihm in Aktion.

Bischleben. Für die Familie des langjährigen Bischlebener Stürmers Jan Rohwald gibt es ein Benefizspiel. Die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt und sein Bischlebener SV ehren damit den mit nur 42 Jahren verstorbenen „Kugelblitz“.

Sie nannten ihn „Rowe“. Oder, halb respektvoll, halb im Scherz, den „Kugelblitz“. Jan Rohwald, der bei Concordia Erfurt das Fußballspielen lernte und beim Bischlebener SV zum gefürchteten Stürmer wurde, war in seinen Mannschaften stets beliebt, von den Gegner geachtet und gefürchtet.

Jan „Rowe“ Rohwald spielte bei Concordia Erfurt und Bischleben und wurde leider nur 42 Jahre alt. Foto: Privat

Umso größer war die Bestürzung in der Fußballgemeinde, als „Rowe“ eines Morgens einfach nicht mehr aufwachte. Mit 42 Jahren verstarb er viel zu früh, hinterließ seine langjährige Freundin und zwei gemeinsame Kinder (14 und 9).

Um die Hinterbliebenen finanziell zu unterstützen, haben seine Freunde ein Abschiedsspiel organisiert. Am kommenden Freitag, dem 8. Oktober, spielt ab 17.30 Uhr auf dem Möbisburger Sportplatz zu Rohwalds Ehren ein Bischlebener Team mit seinen langjährigen Mitspielern und aktuellen Akteuren gegen die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt. Jeder Zuschauer ist willkommen (ohne 3G-Regel), jeder Euro hilft der Familie.

„Rowe“ wird bei dem Benefizspiel kein Tor mehr schießen. Doch er wird dabei sein, in den Gedanken der Spieler und Zuschauer. Sie werden es sich nochmal vorstellen, wie der Bischlebener „Kugelblitz“ aufs Tor zuläuft, dem Torwart keine Chance lässt und trifft, wie er es so oft getan hat. Und sie werden jubeln, still und mit feuchten Augen.

Benefizspiel für Jan „Rowe“ Rohwald zwischen der Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt und dem Bischlebener SV, Freitag, 8. Oktober, 17.30 Uhr, Sportplatz Möbisburg

