Rugbyspieler des USV Jena: Entscheidung in letzter Minute

In ihrer nunmehr fünften Partie der Saison 2021/22 konnten die Rugbyspieler des USV Jena den langersehnten ersten Sieg einfahren. Am Sonnabend triumphierten die Jenaer (auf dem Foto Florian Stahl, mit Ball) über die Gäste von Stahl Hennigsdorf mit 30:26, doch erst in der Schlussminute gelang es den Hausherren, die Führung an sich zu reißen. „Es war ein hart umkämpftes Spiel, und mal wieder haben wir uns anfangs sehr schwergetan und lagen nach reichlich Hin und Her 0:12 zurück – da hatten wir alle schon wieder Flashbacks und mussten an die vorangegangenen Spiele denken. Doch dieses Mal haben wir nicht aufgesteckt und Kampfgeist bewiesen“, resümierte Kenny Jandausch vom USV Jena. Und ja, abends ging es dann – naturgemäß – in den Pub ..