Saalfeld Titans werden ausgebremst

Rudolstadt. Warum der Fußball-Verbandsligist Saalfeld Titans am Wochenende nicht im Pokal angreifen kann

Vor gerade einmal zwei Wochen haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der Saalfeld Titans mit dem Training auf dem Rasen begonnen: „Wir wollten nicht für die Katz trainieren, wollten ein Ziel haben“, erklärt Lisa Schumann von der Fußball-Abteilung des Vereines den vergleichsweise späten Start mit dem Ball. Die Wochen vor dem Trainingsbeginn auf dem Kunstrasen hielt man sich beispielsweise mit Lauf-Challenges fit.

Allein: Die Saalfelder wurden jetzt wieder etwas ausgebremst. Denn das für den Samstagnachmittag geplante Achtelfinale im Landespokal gegen den SSV Dingelstädt findet nicht statt, die Gäste bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen.

„Eine Entscheidung darüber, ob das Spiel nachgeholt wird oder ob die Saalfelder kampflos in die nächste Runde einziehen können, ist noch nicht gefallen“, sagt Hartmut Gerlach, Pressesprecher beim Thüringer Fußball-Verband. Und so geht die Vorbereitung der Saalfelderinnen weiter auf eine Verbandsliga-Saison, in der die Titans-Elf aktuell den vierten Platz stehen und in der die Kreisstädter am 19. März auf Tabellennachbarn 1. FFV Erfurt II trifft.

Es wäre das erste von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen, mit denen die Saalfelderinnen weiter den Blick nach oben in der Tabelle richten wollen: „Natürlich wollen wir uns weiter nach oben orientieren“, sagt Schumann, die aber einräumt, dass eine Einschätzung der Leistungsstärke der anderen Mannschaften schwer ist: „Eigentlich geht es wieder bei Null los.“

Personell hat sich bei den Saalfelderinnen auch etwas getan: Mit Lisa Pitroff steht in der Frühjahrsrunde eine Spielerin in den Reihen der Titans, die bereits in der Hinrunde ab und an mittrainierte. Jetzt soll die 16-Jährige, die auch bei den B-Junioren in Bodelwitz mitspielt und im Nachwuchs des USV Jena spielte, mit zur sportlichen Stabilität der Saalfeld Titans beitragen. Zugleich hat der Verbandsligist aber auch zwei Spielerinnen verloren.