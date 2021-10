Sachsen-Wochen für VC Gotha

Gleich doppelt jubeln wollen die Gothaer am Samstag und Sonntag.

Gotha. Wiederholt müssen sich die Blue Volleys mit zwei Teams aus dem Nachbarbundesland messen

Nur eine Woche nach dem hart erkämpften Heimsieg der Blue Volleys gegen Leipzig ist am Sonnabend mit dem GSVE Delitzsch erneut ein sächsisches Team zu Gast in Gotha. Am Sonntag müssen die Gothaer dann noch zum Regionalpokalfinale nach Dresden.

Ein Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga Süd – und man könnte den Eindruck gewinnen, dass die kommende Aufgabe gegen den Tabellenletzten eine leichte sei. Zwar sind die Delitzscher das einzige Team der Liga bisher ohne Sieg, aber die Loberstädter haben auch erst zwei Saisonspiele absolviert.

Und wenn man weiß, dass die Blue Volleys in der Vorsaison zweimal nur mühevoll mit 3:2 siegten, ist klar, dass der Gymnasiale Sportverein für die Gothaer nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern gehört.

Der GSVE ist ein kämpferisches und abwehrstarkes Team. Auch in der Mitte ist man mit Maaß und Karl bestens besetzt. Hinzu kommt mit Köthen ein erfahrener Diagonalangreifer, der vor dieser Saison von Leipzig an die Lober wechselte. Auch scheint der etatmäßige Zuspieler Pardini Glaser seine Verletzung auskuriert zu haben und könnte gegen Gotha eventuell wieder zum Einsatz kommen.

Für das Team von Trainer Jonas Kronseder ist die Ausgangslage ähnlich der der Vorwoche. Jeder erwartet einen Sieg von den Blue Volleys. Dazu muss aber mehr Konstanz in deren Spiel einziehen.

Eine Leistung, wie in den beiden Anfangssätzen gegen Leipzig wird auch gegen die Delitzscher nicht ausreichen. Tritt die Mannschaft aber wie in den drei Schlusssätzen gegen die L.E.Volleys auf, sollte ein weiterer Heimsieg machbar sein.

Ähnlich sah das auch Robert Werner im Interview nach dem letzten Spiel als er meinte, dass „Delitzsch zwar immer ein unangenehm zu bespielender Gegner sei, dass aber, wenn seine Mannschaft auf ihrem Level spielt, vieles möglich ist. Ziel sei ein Sieg gegen Delitzsch.“

Das Spiel in der Ernestiner Sporthalle wird wie gewohnt um 19 Uhr angepfiffen. Zuschauer werden nach der 3G-Regelung eingelassen und sollten, um Staus am Einlass zu vermeiden, möglichst früh erscheinen. Karten können auch schon im Vorverkauf über die Homepage der Blue Volleys erworben werden.

Am Sonntag müssen die Gothaer als Thüringer Pokalsieger nach Dresden, wo Ligakonkurrent Dentalservice Gust VC Dresden als sächsischer Pokalgewinner auf die Gothaer wartet, um das Finale um den Regionalpokal Ost auszuspielen. Die sächsisch-thüringische Begegnung beginnt um 16 Uhr.

Gotha – Delitzsch, Samstag 19 Uhr, live im Internet unter www.sportdeutschland.tv