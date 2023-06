Saisonfinale der dank Plauen geretteten Erfurter Wasserballer

Erfurt. Der Erfurter SSC empfängt zum Zweitliga-Abschluss zwei favorisierte Teams, kann aber dank Plauen aufatmen. Auch der Nachwuchs spielt und sammelt Spenden.

Die Wasserballer des Erfurter SSC spielen am Wochenende ihre letzten Spiele in der 2. Liga Ost. Am Samstag (20.30 Uhr) ist die SG Neukölln II zu Gast, am Sonntag (12 Uhr) geht es gegen den Tabellendritten Wedding. Gegen beide Hauptstadtclubs gab es zu Jahresbeginn mit jeweils 8:9 nur knappe Niederlagen. Erfurts Trainer Gabor Gartai und Jörg König wünschen sich noch einmal ein Zeichen, dass die Erfurter Wasserballer in die Liga gehören. De facto ist der Klassenerhalt gesichert, da Plauen in der 1. Bundesliga die Klasse gehalten hat.

Am Samstag ab 12 Uhr veranstaltet der ESSC ein Nachwuchsturnier für U12-Teams. Am Nachmittag treffen sich zudem junge Wasserballerinnen aus Mitteldeutschland zu einem Trainingscamp in der Matthes-Halle. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für Erfurts Wasserball-Nachwuchs wird gebeten.