Salza-Cup des FSV Preußen Bad Langensalza: Ohne Zuschauer, aber gut besetzt

Bad Langensalza. Vier Teams, darunter ein Oberligist, gehen beim Salza-Cup an den Start. Zuschauer sind nicht erlaubt, die Spiele können dennoch verfolgt werden.

Nachdem das beliebte Hallenfußball-Turnier „Salza-Cup“ des FSV Preußen Bad Langensalza 2020 wegen Corona ausfallen musste, wird das Turnier in diesem Jahr trotz der weiter wütenden Pandemie nach den Weihnachtsfeiertagen in alternativer, da abgespeckter Form durchgeführt werden.

Beim Wettstreit der ersten Herrenteams am Montag, 27. Dezember, ab 19 Uhr treten mit den Gastgebern, Oberligist FC An der Fahner Höhe, Verbandsligist FC Erfurt Nord sowie Landesklässler FC Union Mühlhausen vier Teams im Modus „Jeder gegen jeden“ gegeneinander an.

Die beiden punktbesten Mannschaften bestreiten dann das Finale.

Beim Turnier der zweiten Mannschaften am Dienstag, 28. Dezember, ist ab 19 Uhr mit Kreisoberligist Bad Langensalza II sowie den Kreisligisten FSV Behringen, GW Schönstedt und SG Kirchheilinger ebenfalls ein Quartett am Start.

Zuschauer sind nicht erlaubt, es soll jedoch einen Internet-Livestream geben.