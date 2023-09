SC Heiligenstadt II in der Kreisoberliga im Aufwärtstrend

Eichsfeld/Unstrut-Hainich. In der Fußball-Kreisoberliga verliert der 1. FC Eichsfeld ein schwaches Lokalderby. Einen Überraschungssieger gab es in Worbis.

Am vierte Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga brachte der Tabellenvorletzte den Ligaprimus kurz ins Wanken, sorgte Einheit Worbis für eine überraschend klare Niederlage von Lengenfeld, kein hochklassiges Lokalderby und ein neues Schlusslicht.

Wingerode – Dingelstädt 2:3

Spitzenreiter SV Dingelstädt hatte das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Dank des späten Treffers von Nicolas Schäfer (90.+4), der nach Eingabe von Maximilian Groß das entscheidende Tor markierte, bleiben die Unstrutstädter weiter verlustpunktfrei an der Spitze. „Dingelstädt hat in der ersten Halbzeit überragend gespielt, aber sich durch Auswechselungen aus dem Rhythmus gebracht. Diesen Umstand haben wir zwar genutzt, hat uns aber am Ende nichts genutzt“, so Wingerodes Michael Rogge.

Geismar – Brehme 1:3

„Wir hatten heute das Matchglück auf unserer Seite“, konstatierte Brehmes Trainer Matthias Eckert nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Geismar. In Durchgang eins war der Tabellenzweite zwar tonangebend und erzielte drei wunderschöne Treffer. Nach dem Seitenwechsel fehlte die Konzentration im Spielaufbau, was aber Geismar nicht entscheidend zu nutzen verstand.

Kreuzebra – Silberhausen 1:0

Im Lokalderby hatte Kreuzebra das bessere Ende für sich. Nach einem Foul an Daniel Nachtwey behielt Jonas Knauft (83.) kühlen Kopf, sorgte per Elfer für die Entscheidung. Spielerisch konnte das Derby den Ansprüchen nicht gerecht werden.

Bad Tennstedt – Körner 3:1

Seine Elf habe dank einer „starken Leistung von Torwart Danny Zier defensiv nichts zugelassen und immer wieder Nadelstiche gesetzt“, freute sich Bad Tennstedts Trainer Michael Pohl nach dem 3:1-Sieg und dem Sprung auf Rang vier.

Worbis – Lengenfeld/Stein 5:0

Überraschendes gab es aus Worbis zu vermelden, wo die Einheit-Elf die Lengenfelder mit 5:0 auf die Heimreise schickte. „Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht, wollen das Ergebnis aber auch nicht überbewerten“, gab sich Trainer Holger Schatz demütig. Lengenfelds Sturmreihe mit Wallbraun und Hedderich war in guten Händen.

Deuna – Birkungen 1:1

Deuna verpasste vor heimischer Kulisse durch ein mageres 1:1 gegen den Tabellenletzten den Sprung aus der Abstiegszone. Die Hausherren hatten ein klares Spiel- und Chancenplus. Lediglich Marius Händly (31.) konnte einen schönen Angriff per Kopf veredeln. Nach einem Foul von Gregor Reinhold machte Rados Lukic (89.) seine Birkunger mit einem Elfertor glücklich.

Eichsfeld II – Heiligenstadt II 0:2

Seinen Aufwärtstrend konnte der SC Heiligenstadt II beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Eichsfeld II fortsetzen. Erik Spies (67.) und Markus Wenzel (85.) brachten den zweiten Dreier unter Dach und Fach.