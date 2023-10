Schleizer Freizeittruppe scheitert durch ein Eigentor

Schleiz. Hier die detaillierten Berichte zur zweiten Runde im Fußball-Kreispokal Jena-Saale-Orla:

FSV Schleiz II – SV Moßbach 0:1 (0:0)

Moßbach kam besser in dieses mit Spannung erwartete Pokal-Derby rein. Der FSV tat sich schwer, fand aber dennoch Lücken im Defensivverbund der Moßbacher. So traf in bester Position Lailach den Ball nicht richtig und scheiterte freistehend an Torwart Pasold. Die Gäste gaben kurz vor der Pause den ersten Schuss ab. In Hälfte zwei traf für Schleiz Beyer die Latte und Lange per Kopf den Außenpfosten. Effektiver war der SVM, der nach knapp einer Stunde durch Ogunlana per Lupfer den Siegtreffer erzielte. Jens Herzog, Sportlicher Leiter der Moßbacher: „Es war ein glücklicher Sieg. Schleiz hatte die besseren Chancen, doch wir verteidigen auch gut.“

SG Bergland Schleiz-Oschitz – BSG Chemie Kahla II 3:4 (1:2)

Die Oschitzer Freizeitmannschaft lieferte dem Favoriten aus der Kreisliga einen großen Kampf und musste sich am Ende durch ein Eigentor geschlagen geben. Die Heimelf ging früh durch Conrad mit einem Schuss in den Winkel in Führung. Doch die Gäste drehten durch einen Doppelpack von Jüngling und Maruschke das Spiel und wähnten sich als Sieger. Doch die Platzherren sorgten durch Porst und Kunde für den Ausgleich. Bis zum Schluss hatten beide Mannschaften noch gute Ansätze.

SG TSV 1860 Ranis – TSV 1898 Oppurg 2:0 Wertung

Beide Teams schossen sich im Ligaalltag schon warm. So traf Lindig für Ranis beim 5:1 in Bodelwitz dreifach und auch Oppurgs Rein war beim 4:2-Sieg in Gräfenwarth dreifach erfolgreich. Da die Oppurger aber einige verletzte Spieler haben, konnten sie für das Pokal-Derby keine Mannschaft stellen. Das Spiel musste ausfallen und wurde 2:0 für Ranis gewertet, dass damit im Achtelfinale steht, wie Mike Lehmann, Vorsitzender des Spielausschusses des Kreisfachausschusses, mitteilte.

FC Thüringen Jena III – FSV Orlatal Langenorla II 11:2 (5:0)

Das Duell der Kreisligisten konnte die FCT-Dritte unerwartet klar für sich entscheiden. Die Partie stand für die Gäste unter keinem guten Stern, mussten sie auf einige Akteure verzichten. Der FSV kam kaum in die Zweikämpfe, stand meist zu weit weg. Bester Torschütze beim FCT war Kowalik mit sechs Treffern. Die weiteren Tore erzielten Meißgeier, Mohamad, Reichelt, Treide und Fischer. Für Orlatal sorgten Pfeifer und Aljirbi für Ergebniskosmetik.

Weiteres Ergebnis: VfB Steudnitz – TSV Königshofen 0:2 Wertung.