Schleizer Reserve und Triptis überzeugen, Oppurg siegt im Derby

Der Schleizer Cedric Hofmann (Mitte) setzt sich in der Luft gegen Christian Deistung vom SV Lobeda 77 durch.

Schleiz. So liefen Fußball-Spiele in der Kreisoberliga und der Kreisliga mit hiesiger Beteiligung.

Kreisoberliga: FSV Schleiz II – SV Lobeda 77 3:2 (0:0)

FSV-Trainer Robert Schwarzbach war mit der Einstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben verdient gewonnen, hätten aber den Sack früher zumachen müssen.“ Mann des Spiels auf Schleizer Seite war der zur Pause eingewechselte George, der in der 82. Minute den Siegtreffer erzielte und davor nach einer Stunde die Platzherren in Führung schoss. Schleiz begann mit viel Tempo, konnte aber sehr gute Chancen durch Schubert und Lorenz nicht nutzen. George brachte frischen Wind, erzielte nach einer Stunde die Führung, die Lucas Lailach nur vier Minuten später ausbaute. Lobeda schlug in einer offenen Partie zurück, schaffte durch Schmidt und Witthauer den Ausgleich.

FC Chemie Triptis – SG SV Hermsdorf 3:1 (2:0)

Von der Pokal-Klatsche gegen Neustadt II zeigten sich die Chemiker gut erholt. Der Sieg ist umso höher zu werten, da die Staps-Elf nach einer Roten Karte (25.) 65 Minuten in Unterzahl und nach nochmals Rot die letzten zwanzig Minuten in doppelter Unterzahl agierte. Mann des Spiels war Neupert, der alle drei Treffer erzielte. Nach der Führung konnten die Gäste eine gute Chance nicht zum Ausgleich nutzen. Stattdessen legte Neupert nach. Dennoch gab Hermsdorf nicht auf, „… blieb aber trotz Überzahl in der Offensive zu ideenlos“, wie FC-Trainer Christian Staps einschätzt. Stattdessen machte Neupert für die kampfstarken Hausherren alles klar. Für die Gäste gelang Ali Haj Altaha der Ehrentreffer.

SV 08 Rothenstein – SV Grün-Weiß Tanna 3:1 (0:0)

Die Grün-Weißen mussten sich bei einem der Staffelfavoriten geschlagen geben. Nach der Pause war der SV 08 „… effizienter, kaltschnäuziger und siegte nicht unverdient, auch wenn ein Zähler für uns nicht unverdient gewesen wäre“, schätzt Tannas Trainer Michael Kohl ein. Nach der Pause zwang Rothensteins Böhmel aus der Distanz Torwart Schnedermann zur Aufmerksamkeit, der kurz danach Pech hatte, als Rücknagel mit Hilfe der Latte die Führung erzielte (55.). Die Gäste suchten die schnelle Antwort, doch Schmutzler sorgte in der 85. Minute für die Vorentscheidung. Die Grün-Weißen schafften durch einen Strafstoßtreffer von Dietrich den Anschluss, ehe Torjäger Lange in der Nachspielzeit zum Sieg traf.

Kreisliga: SG TSV 1860 Ranis – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 1:1 (0:1)

Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Als der Raniser Torwart eine Flanke prallen ließ, erzielte Scheuerl per Abstauber das 0:1. Ranis hatte zwar mehr Ballbesitz, der aber nichts einbrachte. Erst ein direkter Freistoß von Lindig sorgte für den Ausgleich.

FSV Orlatal Langenorla II – TSV 1898 Oppurg 2:3 (1:2)

Gelungener Saisonauftakt für die Oppurger, die sich im Derby vor 150 Zuschauern knapp durchsetzten. Den besseren Start hatte der FSV, der durch Neumann die Führung erzielte. Doch Rein drehte per Kopf und mit einer Einzelaktion noch vor der Pause die Partie. Die Platzherren machten das Spiel wieder spannend, als Neumann mit einem Schuss in den Winkel den Ausgleich erzielte. Aber ein haltbarer Schuss durch Bockner sorgte für die Spielentscheidung.

LSV 49 Oettersdorf – SV Gräfenwarth 2:3 (0:1)

Die Gäste setzten sich vor 65 Zuschauer knapp durch. Zugang Monteiro erzielte dabei alle drei Treffer für die Wehrhahn-Elf. Die Platzherren hielten dagegen, erzielten kurz nach der Pause durch Brünner den Ausgleich und schafften in der Schlussminute noch den Anschlusstreffer durch Kießling.

Bodelwitzer SV – FSV Hirschberg 1:2 (1:1)

Eine bittere Auftakt-Niederlage kassierte der Aufsteiger. Obwohl auf Bodelwitzer Seite einige Akteure fehlten, besaß der BSV ein Chancenplus, machte aber bis auf die Führung durch Hercher zu wenig daraus. Abgezockter waren dagegen die Saalestädter, die durch Eck den Ausgleich erzielten. Nach einer im zweiten Abschnitt ausgeglichenen Partie sah es wie ein Remis aus, als der Petzold-Elf in der Nachspielzeit durch Mahmood noch der Siegtreffer gelang.