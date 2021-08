Schon achtzig Anmeldungen für Lödla crosst

Altenburg. Leichtathleten und Mountainbiker gehen vereint über verschiedene Crossdistanzen

Am 28. August 2021 soll die nächste Auflage von „Lödla crosst“ im Lödlaer Ortsteil Rödigen starten. „Lödla crosst“ verbindet die zwei Sportarten Crosslauf aus der Leichtathletik und MTB aus dem Radsport an einem Tag und einem Ort. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und zwischenzeitlich liegen bereits über 80 Anmeldungen vor. Die Veranstalter rechnen trotz der Ferienzeit mit über 150 Teilnehmern.

Wie in den letzten Jahren werden in Lödla im Vorfeld auch „Schnupperläufe“ durchgeführt. Am 22. August kann man ab 10 Uhr den Originalkurs gemeinsam mit den Veranstaltern vom SV Lerchenberg Altenburg und SV Aufbau Altenburg erkunden. Treffpunkt ist der Sportplatz im Lödlaer Ortsteil Rödigen.

Folgende Crossläufe und MTB-Rennen werden angeboten: vormittags ab 10 Uhr: Crosslauf über 2 km (2 km-Runde, ab 8 Jahre), der AWG-Crosslauf über 5 km (5 km-Runde, ab 16 Jahre), der Sparkassen-Crosslauf über 10 km (2 x 5 km-Runde, ab 16 Jahre).

Alle Finisher unter 18 Jahren über die 2 km werden für die Kreisjugendspiele des Kreissportbundes Altenburger Land gewertet. Der Sparkassen-Crosslauf 10 km zählt für die Wertung des Laufcups des Thüringer Leichtathletik-Verbandes. In den einzelnen Altersklassen gehen die drei Strecken auch in den Westsachsen-Laufcup ein.

Im XCO-Bikecup, MTB in Mitteldeutschland starten folgende Rennen, Rennen 1: U9 m/w – 2 km (1 km-Runde), Rennen 2: U11 m/w – 3 km (1 km-Runde), Rennen 3: U13 m/w – 6 km (3 km-Runde), Rennen 4: U15 m/w – 12 km (3 km-Runde), Rennen 5: U17 m/w – 15 km (3 km-Runde), Rennen 6: Jedermann m/w, Stundenrennen (3 km-Runde).

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung, der Ausschreibungen und der Anmeldung sind unter http://www.loedla-crosst.de zu finden. Meldefrist: 27 August, 16 Uhr / Nachmeldung am Veranstaltungstag möglich.