Sein letztes Rennen – Panse hängt Laufschuhe an den Nagel

Erfurt. Seit über 40 Jahren läuft Jens Panse, bestritt 35-mal den Rennsteiglauf. Nun ist gesundheitsbedingt Schluss – aber nur auf der Strecke.

Abschalten ist nicht die Sache von Jens Panse. Erst recht nicht, wenn eigentlich ein Lauf ansteht. So war er tatsächlich ziemlich unglücklich, als seine Frau 1997 einen Urlaub gebucht hatte, der mit dem Rennsteiglauf kollidierte. Seinem geliebten Rennsteiglauf.

Diesen gern besungenen Weg auf den Höh’n ist Panse oft gegangen, beziehungsweise gelaufen. 35-mal war er beim Rennsteiglauf dabei. Zum ersten Mal 1985, als 18-Jähriger. „Seit ich einen Schulcrosslauf gewonnen habe, hat mich der Laufsport gepackt. Mit zwölf kam ich zu Umformtechnik Erfurt in die Trainingsgruppe von Dieter Fromm, und mit 18 durfte ich endlich meinen ersten Marathon laufen“, erinnert sich der heute 55-Jährige.

Von seinem Sportlehrer Rolf Völksch, der sich bis heute im Skisportverein 02 engagiert, bekam Panse damals eine Startkarte. Mit dem Bus fuhr er zum Start, lief dann in Stoffturnschuhen – Laufschuhe waren damals noch nicht drin – seine ersten 42,195 Kilometer.

Seitdem sind so viele Marathons hinzugekommen, dass er sie nicht mehr genau zählen kann. So um die 130 müssten es sein, denkt er. 20 davon waren es beim Rennsteiglauf, aber auch an New York, Belfast, Istanbul und Rom hat er lebhafte Erinnerungen. „New York war neben dem Rennsteigmarathon der stimmungsvollste. Die Menge hat mich so gepusht, dass ich trotz schwierigen Profils dort meine Bestzeit gelaufen bin.“ 3:13 Stunden sind bis heute sein Hausrekord.

Irgendwann reichte ihm die Marathonstrecke nicht mehr

Doch irgendwann waren ihm selbst die gut 42 Kilometer nicht mehr genug. Ultraläufe sollte es sein. Genau 30 dieser Supermarathons von 50 Kilometern bis zu deutlich mehr hat Panse seinem Körper zugemutet. 13 davon beim Rennsteiglauf über 74 km. Die für ihn größte Leistung schaffte er aber mit dem „Rennsteig-Nonstop“, als er 2013 den gesamten Rennsteig (168 km) an einem Stück lief. „Ich hätte nie gedacht, dass ich die Strecke von über vier Marathons schaffen würde, und mit Verlaufen im Dunkeln war es sogar noch ein bisschen mehr“, meint Panse lachend.

Nur einmal hat er freiwillig aufgegeben, bei einem 100-Kilometer-Lauf am Montblanc, als es im August heftig anfing zu schneien und er Angst bekam, schwer zu stürzen. Ansonsten hat er immer durchgezogen, das gebietet die Läuferehre.

Trinkpausen hat er sich allerdings immer gern gegönnt, etwa bei Bergläufen an einer Alm, um frisch gestärkt mit einem Hefeweizen die Läufer wieder „einzusammeln“, die ihn während seiner Genusspause gerade überholt hatten. Auch beim Rennsteiglauf durfte ein Abstecher zum „Bierfleck“ an der Schmücke für ein Köstritzer Schwarzbier in all den Jahren nicht fehlen.

Diesmal aber, bei Panses letztem Rennsteiglauf als aktivem Läufer, war alles ein bisschen anders. Wegen starker Hüftprobleme, maßgeblich hervorgerufen von den vielen Läufen, hatte er eigentlich schon vor gut einem Jahr die Laufschuhe an den Nagel hängen wollen und seitdem kaum trainiert. Doch als der Traditionslauf, den er seit Jahren als Präsidiumsmitglied des Rennsteiglaufvereins mitorganisiert, mit speziellem Corona-Konzept nach einem Jahr Zwangspause am vergangenen Wochenende wieder die Läufer aus aller Welt rief, packte auch Panse wieder der Ehrgeiz.

„Langweilig wird mir nicht“, verspricht der Funktionär und Organisator

Zwar in Startblöcken, ohne Zuschauer und zum zweiten Mal überhaupt nur im Halbmarathon, den er sonst immer ein wenig als „Bambinilauf“ belächelt hatte, war Panse dann doch wieder dabei. „Und anders als gedacht bin ich ohne größere Schmerzen durchgekommen“, freut sich der Präsident des Universitätssportvereins Erfurt, der seinen letzten Rennsteiglauf von Start bis Ziel an der Seite von USV-Schatzmeister Frank Prescher absolvierte.

Jetzt ist endgültig Schluss damit. Das hat Panse seiner Familie versprochen. Schon bald will er sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen lassen, um sportlich zu bleiben und vielleicht auch wieder mal Motorrad zu fahren. Die BMW steht schon länger nur in der Garage.

„Langeweile wird bei mir nicht aufkommen“, sagt der Funktionär und Mitorganisator vieler Läufe im Brustton der Überzeugung.

Übrigens: 1997, an jenem Tag, als der Rennsteiglauf zum einzigen Mal seit seinem 18. Lebensjahr bis heute ohne ihn stattfand, hat sich Jens Panse natürlich nicht an den Strand gelegt. Sondern ist dort, an der Algarve, einen Marathon gelaufen. Diesem Weg auf den Höh’n, seinem geliebten Rennsteig, zu Ehren.

All die schönen Erinnerungen machen es leichter, loszulassen.