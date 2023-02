Ärgerlich: Tomasz Gorski verlor mit den Blue Volleys in Kriftel nach einer umkämpften Partie.

Serie der Blue Volleys Gotha reißt in Kriftel

Kriftel. Volleyball-Zweitligist unterliegt in einer spannenden Partie mit 1:3 und lässt in den entscheidenden Momenten wichtige Punkte liegen.

Nach drei Siegen in Folge mussten die Blue Volleys Gotha in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd bei der TuS Kriftel wieder eine Niederlage einstecken. Sie unterlagen bei den Hessen mit 1:3 (20; 31; -23; 23). Trainer Jonas Kronseder brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt. „Wir waren heute aus der Block/Feld-Verteidigung, dem K2, nicht gut genug, haben deshalb Kriftel zu selten gebreakt. Kriftel hat das besser gemacht und am Ende verdient gewonnen.“

Soll heißen, dass die Blue Volleys aus abgewehrten oder einfachen vom Gegner kommenden Bällen zu wenig machten, häufig zweite oder auch dritte Chancen im Angriff liegen ließen. Kriftel kam in der Anfangsphase sehr oft und erfolgreich im ersten Tempo über die Mitte. Hinzu kam, dass bei den Blue Volleys zu ungenau gespielt wurde und dadurch das Angriffsspiel litt.

Die Folge war, dass Kriftel zur Mitte des Satzes deutlich mit bis zu sieben Punkten führte. In der Schlussphase kam Gotha zwar nochmal bis auf 18:21 heran. Doch dann war es Kriftels Topscorer M. Büchi, der in den entscheidenden Situationen die Punkte holte.

Im 2. Satz zeigten sich die Thüringer besser auf das Kriftler Spiel eingestellt. Die Blue Volleys waren gegenüber dem Anfangssatz jetzt effektiver aus dem Sideout heraus, weil im Angriff druckvoller. Das Spiel bot jetzt guten und spannenden Volleyball. Kurz vor der Crunchtime konnten sich die Gäste bis auf 21:18 absetzen. Aber die Hausherren gaben sich nicht geschlagen und schafften kurze Zeit später den 22:22-Ausgleich. Jetzt wurde es dramatisch. Gotha hatte beim 24:23 den ersten Satzball, doch Bowers baggerte in dem Bemühen, einen einfachen Ball gut zum Zuspieler zu bringen, an die Hallendecke. Danach wechselten die Satzbälle auf beiden Seiten mehrfach.

Als Lesche zuerst mit einem harten Angriffsschlag und dann mit einem Block gegen seinen bis dahin fast fehlerlosen Gegenpart Lodderstedt den Satzball zum 29:28 erzielte, schienen die Blue Volleys kurz vor dem Satzausgleich. Aber der folgende Aufschlag landete im Netz. Kriftel schaltete jetzt wieder in den Büchi-Modus und der Angreifer lieferte ab. Am Ende holten sich die Kriftler auch den 2. Satz mit 33:31.

Nun standen die Gäste mit dem Rücken zur Wand. Es spricht für die Mentalität des Teams, dass sie sich auch diesem unglücklichen Satzverlust nicht aufgaben. Gorski bewies mit seinen Blockpunkten zum 21:19 und 22:19, dass man das Blocken nicht verlernt hatte. Jackson sorgte dann mit seinem Angriff für den 25:23-Satzgewinn der Blue Volleys und damit für neue Hoffnung.

Auch im 4. Satz taten die Gothaer alles, dem Spiel noch eine Wende zu geben. 12:6 führten sie und die TuS schien von der Rolle. Doch deren Trainer Tim Schön reagierte, nahm eine Auszeit und wechselte auf vier Positionen. Dennoch behaupteten die Gothaer ihren Vorsprung und lagen beim 17:13 noch komfortabel in Front. Aber Kriftel war jetzt wieder im Spiel. Punkt für Punkte holte man auf und beim 21:21 war der Ausgleich hergestellt. Zwei Annahmefehler zur Unzeit besiegelten dann das Gothaer Schicksal. Mit 23:25 ging auch der 4. Satz noch verloren und die kleine Gothaer Siegesserie war beendet.